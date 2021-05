Bike Light & GPS Tracker: Vodafone plant Diebstahlschutz für Fahrräder

Die Erweiterung einer Fahrradleuchte um zusätzliche Sicherheitsfunktionen ist grundsätzlich nicht neu. Wir erinnern uns hier an die von der Versicherungsgruppe AXA vertriebene Rückleuchte LightGuard Connect , deren Schwerpunkt jedoch auf einer Sturzerkennung mit integrierter Notruffunktion lag. Auch war diese nicht eigenständig mit dem Internet verbunden, sondern von einer gekoppelten iPhone-App abhängig. Ein speziell auf den Diebstahlschutz von Fahrrädern abgestimmter GPS-Tracker wird beispielsweise unter dem Label It’s May Bike vertrieben.

Über die GPS-Funktion des „Bike Light & GPS Tracker“ wird sich die Position des Fahrrads jederzeit in der Vodafone-Smart-App anzeigen lassen. Zudem besteht die Möglichkeit, einen Sicherheitsmodus zu aktivieren, der dann beispielsweise bei einem Diebstahlsversuch einen Bewegungsalarm per Push-Mitteilung an den Besitzer des Fahrrads schickt. Weitere Personalisierungsmöglichkeiten sollen auf Basis von definierbaren Alarmzonen bestehen, auch eine Aufzeichnung der Fahrstrecken wird in Verbindung mit dem neuen Tracker möglich sein.

