Mapless und Nebel der Welt: Alternative Fußgänger-Navigation

Wer seine ausgedehnten (Stadt-)Spaziergänge etwas aufpeppen möchte, der kann einen Blick auf die aktuell kostenlos angebotene iPhone-Applikation Mapless werfen.

Diese bietet sich als schlichte Lösung zur Fußgänger-Navigation an, zeigt aber keine Karten sondern lediglich einen Richtungspfeil an, der die Luftlinie zum eingegebene Ziel visualisiert.

Zur Routenberechnung greift Mapless auf den Datenbestand von Apple Maps zu und zeigt nach Eingabe des Ziels die Entfernung in Kilometer und Minuten an, sowie eine voraussichtliche Ankunftszeit. Wie ihr euch den Weg zum eingegebene Ziel dann genau bahnt, bleibt euch überlassen.

Die nur 18 Megabyte kleine Applikation wurde zuletzt 2019 aktualisiert und kann auf allen iPhone-Modellen installiert werden auf denen mindestens iOS 11 läuft.

Alternativ: Nebel der Welt

Mapless will nicht all zu ernst genommen werden und positioniert sich damit wie die ebenfalls auf Fußgänger abzielende Karten-App Nebel der Welt. Diese richtet sich vor allem an Urlauber, die ihr Reiseziel zu Fuß erkunden und legt alle beschrittenen Straßen nach und nach in einer „vernebelten“ Karte frei.

Eine App, die sich sicher auch hervorragend auf den Telefonen von Nutzern und Nutzerinnen macht, die gerade den Umzug in eine neue Stadt hinter sich haben. Nebel der Welt animiert dazu den eigenen Kiez zu erkunden, noch unbeschrittene Straßen entlang zu laufen und nicht immer die selben Wege zu wählen.

Was ganz nett ist: Nebel der Welt unterstützt den Import von Trackingdaten durch GPX- oder KML-Dateien und ist so in der Lage mit anderen Trackern aufgezeichnete Strecken zu visualisieren. Als klassisches Navi lässt sich Nebel der Welt nicht einsetzen.

Beide Anwendungen nutzen die GPS-Funktion des iPhones kontinuierliche und wirken sich entsprechend nachteilig auf die Akkulaufzeit der Apple-Handys aus.