iPhone-Tipp: Timer schnell übers Kontrollzentrum stellen

In seiner neuesten Video-Veröffentlichung weist der Apple Support auf die wenig bekannte Option hin, einen Timer mit einer schnellen Wischgeste über das Kontrollzentrum zu stellen. Auf diese Weise lassen sich im Handumdrehen Countdowns mit mit vorgegebenen Zeitspannen zwischen einer Minute und zwei Stunden anlegen.

Öffnet dazu zunächst das Kontrollzentrum auf dem iPhone. Auf einem iPhone mit Face ID müsst ihr dafür von der oberen rechten Ecke nach unten streichen, auf Geräten mit Touch ID streicht ihr vom unteren Bildschirm nach oben. Dort könnt ihr dann einen Finger auf das Timer-Symbol legen und bis zur gewünschten Endzeit nach oben streichen.

Wenn das Timer-Symbol nicht im Kontrollzentrum angezeigt wird oder ihr dieses gerne an einer anderen Stelle platziert hättet, empfiehlt ich ein Blick in den entsprechenden Einstellungsbereich. In den iOS-Einstellungen „Kontrollzentrum“ habt ihr nicht nur die Möglichkeit festzulegen, welche Steuerelemente im Kontrollzentrum angezeigt werden, sondern könnt auch die Reihenfolge von deren Darstellung an eure Bedürfnisse anpassen. Weiterführende Infos zur Verwendung des Kontrollzentrums findet ihr in Apples iOS-Handbuch.

Grundsätzlich bietet sich natürlich stets auch die Möglichkeit an, einen Timer mithilfe von Sprachkommandos wie „Hey Siri, Timer 3 Minuten“ zu erstellen. Insbesondere bei kurzen Laufzeiten kann hier jedoch die teils zähe Reaktionsfreudigkeit von Apples Sprachassistentin („Ich bin dran…“) ärgerlich sein.