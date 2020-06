Bessere Ortungsdienste: Entwickler erhalten Zugriff auf U1-Prozessor

Apple stattet seine iPhone-Modelle seit vergangenem Jahr mit einem hauseigenen Ultrabreitband-Prozessor vom Typ U1 aus. Die Hardware-Erweiterung soll die Nahbereichserkennung der Geräte, von Apple auch als „räumliche Bewusstsein“ umschrieben, verbessern. Dadurch können Geräte, die sich in unmittelbarer Nähe befinden, beispielsweise über verbesserte AirDrop-Funktionen verfügen. Auch der dem Vernehmen nach von Apple geplante „Schlüsselfinder“ soll auf diese Technologie aufsetzen.

Mit dem Nun öffentlich bereitgestellten NearbyInteraction-Framework (NI) will Apple auch Entwickler an den Vorzügen dieser technischen Ausstattung teilhaben lassen. Deren Apps sollen damit in der Lage sein, für Lokalisierungsfunktionen und bei der Interaktion mit anderen Geräten auf vom U1-Chip bereitgestellte Informationen wie Entfernung, Richtung oder auch eine eindeutige Kennung zuzugreifen.

Use NearbyInteraction (NI) in your app to acquire the position of nearby iPhones with a U1 chip, such as iPhone 11 or later. To participate in an interaction, devices in physical proximity run an app and consent to share their position and device tokens that uniquely identify their device. When the app runs in the foreground, NI notifies the interaction session of the peer’s location by reporting the peer’s direction and distance in meters.