Beim iPhone 15 Pro: iOS 17.1 schränkt Action-Taste ein

Grundsätzlich baut Apple hier eine Idee weiter aus, die mit der so genannten Face-Down-Detection von iOS 9 eingeführt wurde. Die Stromsparfunktion verzichtet auf die Aktivierung des iPhone-Displays, wenn dieses ohnehin nicht abgelesen werden kann – also etwa, wenn das Gerät mit dem Display nach unten (Face-Down) auf dem Tisch liegt.

Noch tauchen die Änderungen nicht in der Benutzeroberfläche des iPhones auf. Entsprechend ist unklar, ob Apple hier Konfigurationsmöglichkeiten anbieten wird, welche Funktionen auch in der Hosentasche verfügbar sein sollen und welche nicht.

Das Systemupdate kümmert sich nicht nur um die von französischen Prüfern bemängelten Strahlenwerte des iPhone 12 , sondern setzt auch eine Änderung bei der Funktionsweise der neuen Action-Taste am iPhone 15 Pro und am iPhone 15 Pro Max um.

