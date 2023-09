iPhone 15 Pro: Die 29 Funktionen der neuen Action-Taste

Bekanntlich bietet das iPhone 15 die neue Action-Taste anstelle des bisherigen Stummschalters an, der kurzerhand in das Kontrollzentrum verlagert wurde. Hier lässt sich das iPhone nun mit einer Displayberührung stumm beziehungsweise wieder laut schalten.

Zwar ist das iPhone 15 mittlerweile ohne lange Wartezeiten verfügbar, viele Anwender bleiben in diesem Jahr jedoch ihren bisherigen Geräten treu und hatten daher noch keine Möglichkeit einen genaueren Blick auf die jüngste iPhone-Generation zu werfen. Entsprechend hatten auch viele ifun.de-Leser noch keinen Kontakt mit den neuen Konfigurationsoptionen des Action-Buttons. Dafür möchten wir euch an dieser Stelle nun die Gelegenheit bieten.

Insert

You are going to send email to