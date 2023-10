Next DB Navigator: App wird zum 1. November eingestellt

Bereits seit der vergangenen Woche ist die Deutsche Bahn damit beschäftigt, die neue Version ihres DB Navigator unter das Volk zu bringen. Jetzt steht der große Neuaufbau der digitalen Bahnangebote kurz vor seinem Abschluss. Nachdem die Bahn bereits im vergangenen Monat ihre Webseite überarbeitet hat, soll nun auch die neue App für alle iOS- und Android-Nutzer verfügbar werden.

iPhone-Nutzer, die das Update noch nicht erhalten haben, müssen sich nicht mehr lange gedulden. Nach Angaben der Bahn wird das Update „sukzessive auf iOS-Geräten ausgerollt, die automatische Updates erlauben“. Hier scheint sich der Konzern den so genannten Phased Rollout zu Nutze zu machen, den Apple interessierten Entwicklern anbietet. Dabei wird ein App-Update nicht für alle gleichzeitig freigegeben, sondern erreicht nach und nach eine immer größere Anzahl an Bestandskunden. Als Entwickler hat man zudem die Möglichkeit, die Freigabe immer wieder zu pausieren, um die eigene Infrastruktur an die zunehmende Belastung anzupassen.

Next-App wird eingestampft

Mit der Bereitstellung des neuen DB Navigator soll die zwischenzeitlich verteilte Übergangslösung, der so genannte Next DB Navigator, wieder eingestellt werden. Die Bahn hatte diesen zur parallelen Bereitstellung neuer Funktionen genutzt, während sich die offizielle DB Navigator-Anwendung unangetastet um den Regelbetrieb kümmerte. Nun, da der DB Navigator selbst aktualisiert wurde, entledigt man sich dem parallel angebotenen Download wieder.

Spätestens zum 1. November soll der bereits aus dem App Store entfernte Next DB Navigator funktionsunfähig gemacht werden und muss dann manuell vom iPhone gelöscht werden. Vorhandene Tickets sind, an das hinterlegte Kundenkonto gebunden, auch nach der Deinstallation des Next DB Navigator weiterhin verfügbar.