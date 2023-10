Kompakter Reisebegleiter? Jackery Solargenerator 300 Plus angeschaut

Der für seine Powerstations und Solargeneratoren bekannte Anbieter Jackery, der zu den Marktführern seiner Kategorie in Europa zählt, hat sein Geräte-Portfolio mit dem Jackery Solargenerator 300 Plus um ein neues Kleinstmodell erweitert.

Kleine Powerstation, faltbares 40-Watt-Panel: Der Solargenerator 300 Plus

Die Neuvorstellung, die erstmals im Rahmen der Berliner Funkausstellung IFA im Spätsommer präsentiert wurde, wird standardmäßig mit dem Mini-Solarpanel SolarSaga 40 Watt ausgeliefert (das die Powerstation etwa nach 10 Stunden in knallender Sonne wieder voll bekommen sollte), verfügt über eine App-Anbindung und sichert die bereitgestellte Energie in den „guten“ LiFePO4-Zellen, die verglichen mit der Lithium-Ionen-Konkurrenz als langlebiger und sicherer gelten.

Zielgruppe: Reisende

Zielgruppe des neuen Stromspeichers sind Reisende: Der Jackery Solargenerator 300 Plus bietet nun auch Fahrradreisenden, Paddlern und Zeltplatz-Freunden ohne große 7,5-Tonnen-Camper mit viel Stauraum eine tragbare Lösung für die weitgehende Unabhängigkeit vom Stromnetz an.

Netz- und Panelkabel befinden sich im Lieferumfang

Was die Größe des Solargenerator 300 Plus angeht, hat Jackerys Entwicklungsabteilung offenbar gegen den Trend am Markt gearbeitet. Während junge Konkurrenten wie Anker im Frühjahr 2022 mit ganz kleinen Modellen wie dem PowerHouse 521 in die Kategorie der Powerstations eingestiegen sind und erst in den folgenden Monaten immer größere Lösungen präsentierten, bietet Jackery schon seit Jahren üppige Energiespeicher mit mehr als 2.000 Kilowattstunden an und kümmert sich erst jetzt um die Bedürfnisse im unteren Leistungsbereich.

Der neue Jackery Solargenerator 300 Plus ist eine Zeltplatz-Lösung, die Mobiltelefone laden, kleine Akkus für Radios oder Taschenlampen mit neuer Energie versorgen soll und vielleicht noch ein Wärmekissen für die kleinsten Zeltplatzbewohner antreibt, ansonsten jedoch nicht für große Verbraucher geeignet ist.

Ausgeklappt ca. 100 cm x 30 cm, eingeklappt ca. 30 cm x 25 cm

Kommt mit App und Solarpanel

Das neue Modell besitzt eine App-Anbindung und hat vielen anderen Powerstations im hauseigenen Portfolio damit etwas voraus. Hier lässt sich überprüfen, wie es um die Eingangsleistung des Solarpanels bestellt ist, zudem können die Ausgänge aktiviert und das auf der Vorderseite verbaute Licht eingeschaltet werden.

Jackery endlich auch mit App-Anbindung

Verglichen mit der Konkurrenz von Anker und Ugreen fühlt sich die Jackery-Lösung leider nicht ganz so wertig verarbeitet an. Die Lampe blendet zudem recht stark und auch die Gummiabdeckung der Steckdose stört mehr, als dass sie wirklich hilfreich wäre.

Dafür bietet die neue Powerstation 288 Wh Kapazität auf kleinstem Platz an und liefert eine maximale Ausgangsleistung von 300 Watt.

Nicht sonderlich elegant: Das Kabel mit zwei Adaptern

Zudem ist der Solargenerator 300 Plus unkompliziert: Das Solarpanel wird per beiliegendem USB-C-Adapter direkt in einen der beiden USB-C-Ports gesteckt. Wirklich elegant hat Jackery dies aber auch nicht gelöst, werden für den USB-C-Anschluss doch zwei Adapter in Reihe gesteckt.

Der Jackery Solargenerator 300 Plus kostet offiziell 449 Euro – zum Prime Day werden heute 10 Prozent Preisnachlass aus Amazon gewährt, was den Solargenerator mit App-Anbindung nur noch 404 Euro kosten lässt.