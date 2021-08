Autobahn-App soll 1,2 Millionen Euro gekostet haben

In ihrer aktuellen Ausgabe ist die Anwendung in der Lage Streckenhindernisse anzuzeigen, auf Webcams zu zugreifen und Routen-Schätzungen abzugeben. Diese fallen jedoch nicht wirkilch brauchbarer als die geschätzten Ankunftszeiten von Google Maps oder Apples Karten-Applikation aus.

So hat etwa der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, Stefan Gelbhaar , die Finanzierung der Autobahn-App kommentiert und direkt als „millionenschwere Pleite“ bezeichnet. Gelbhaar sieht in dem Projekt eine App ohne jeglichen Mehrwert und geht davon aus, dass die Finanzierung ein Fall für den Bundesrechnungshof sein wird.

