Autobahn-App: Offizielle „Autobahn Service App“ startet und kann viel

Wie am vergangenen Mittwoch angekündigt hat die Autobahn GmbH des Bundes heute ihre offizielle Autobahn-App vorgestellt und bietet den kostenfreien Download jetzt für Apples iOS- und Googles Android-Betriebssystem an. Die Neuveröffentlichung integriert Routen-Informationen, Webcams, eine E-Ladesäulen-Übersicht und aktuelle Verkehrsmeldungen.

In ihrer iPhone-Version überschaubare 40 Megabyte klein, richtet sich der neue Download vorwiegend an Pendler und Pendlerinnen, Berufskraftfahrer und Reisende, die vor Fahrtantritt ihre Strecke checken und sich so schon mal mental auf die unumgänglichen Verzögerungen einstellen wollen.

Über 1000 Live-Webcams

Steuerfinanziert und daher glücklicherweise frei von zusätzlichen In-App-Käufen oder Reklame, bietet die Autobahn-App unter anderem den Zugriff auf über 1000 Live-Webcams an, die euch vielerorts in Echtzeit auf das aktuelle Verkehrsgeschehen blicken lassen.

Routencheck zeigt alle Einschränkungen

Neben der so möglichen Sichtung von bekannten Stauschwerpunkten bietet die Autobahn-App einen einfachen Routenplaner an, der nach Eingabe von Start und Ziel die zu erwartende Verzögerung errechnet und über Sperrungen, Baustellen und Behinderungen auf der Strecke informiert. Spannend: Zu allen Hindernissen sind weiterführende Detail-Informationen verfügbar, die etwa darüber aufklären, wann die Baustelle wieder verschwunden sein wird.

Neben dem sogenannten Routencheck, der sich favorisieren und so stets auf der Startseite anzeigen lässt, zeigt die Autobahn-App auch alle Raststätten, Parkplätze und ausgewählte E-Ladesäulen auf der Strecke. auch für diese stehen Detail-Informationen bereit was etwa die genaue Ausstattung von Park- und Rastplätzen angeht, oder die Anzahl der LKW- und PKW-Parkplätze. Rastplätze, die immer wieder angefahren werden, lassen sich ebenfalls favorisieren und so im Auge behalten.