CovPass-App: Integration des iPhone-Wallet „in Diskussion“

Darauf deuten mehreren Entwickler-Antworten hin, die in den letzten Stunden auf vorhandene App Store-Rezensionen abgegeben worden sind. Ein Mitarbeiter des Robert Koch-Institutes beantwortete auch eine entsprechende Bewertungs-Anmerkung des ifun.de-Lesers Michi und schrieb hier: „Hallo, vielen Dank für Ihre Rückmeldung! Eine Überführung des QR-Codes in Apple Wallet ist derzeit in Diskussion. Beste Grüße, das Team der CovPass-App“.

Insert

You are going to send email to