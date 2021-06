Ausgerechnet vor der WWDC: WSJ-Video zeigt Apples „Walled Garden“

Nutzer und Nutzerinnen der gepflegten Grünfläche sollten sich zudem im Klaren darüber sein, dass das Verlassen des Garten um so schwerer wird, je länger man sich in diesem aufgehalten hat. Mit jedem Software-Abo, mit jeder Geräte-Anschaffung, mit jeder iCloud-Investition wachsen die Mauern, gleichzeitig lässt die Motivation nach, sich nach gangbaren Alternativ-Angeboten umzusehen.

Stern unterstreicht, kurz vor Apples heute anlaufender Entwickler-Konferenz, dass Apple seinen Walled Garten zwar mit Hingabe pflegt und kontinuierlich weiterentwickelt, gleichzeitig aber auch die volle Verantwortung für die in letzter Zeit vermehrt aufziehenden Wettbewerbsbeschwerden trägt und sich als Herrscher über den App Store (in Sterns Analogie der Teich im umzäunten Prachtgarten) mit diesen auseinanderzusetzen hat.

Der „ Walled Garden „, in sich perfekt abgestimmt, aber nur wirklich zu genießen, wenn man sich hinter seine Mauern begibt. Verlässt man diese wieder, bleiben alle Annehmlichkeiten zurück, da Fenster in seinen Mauern genau so wenig vorgesehen sind, wie das Zusammenspiel des Nachrichten-Dienstes iMessage mit den Kurznachrichten-Diensten von Facebook, Telegram und Co.

