Audible erweitert CarPlay-Integration

Audible hat seine iOS-App in Version 3.78 bereitgestellt und bietet damit verbunden eine deutlich verbesserte CarPlay-Integration. Ein erweitertes Hauptmenü erlaubt jetzt ergänzend zur Anzeige aller Inhalte den selektiven Zugriff auf Podcasts und eigene Sammlungen, zudem lassen sich die Titel jetzt auch nach Genre sortiert aufrufen.

Wichtig zu wissen ist allerdings, dass sich die neuen Such- und Sortieroptionen nur auf bereits auf das iPhone geladene Titel beziehen. Auch wenn es so klingt, sind die Segmente Podcasts oder Genres keine Hilfe bei der Suche nach neuen oder bereits in der persönlichen Bibliothek vorhandenen Titeln, sondern dienen ausschließlich zur Sortierung der auf dem iPhone vorhandenen Titel.

Das Gleiche gilt auch für die seit zwei Jahren in der Audible-App verfügbaren Sammlungen. Abonnenten des Hörbuch-Dienstes können die Inhalte der persönlichen Bibliothek mithilfe dieser Verzeichnisse besser sortieren. Die Selbst erstellten Sammlungen werden übernommen und jetzt auch auf einen eigenen CarPlay-Bildschirm angezeigt, darin gelistet sind dann allerdings auch nur die bereits aufs iPhone geladenen Hörbücher.

Mehr Wettbewerb unter den Hörbuch-Anbietern

Audible sieht sich angesichts der Hörbuch-Integrationen in verschiedenen Musikdiensten – allen voran ist hier Deezer mit seiner eigenen Hörbuch-App zu nennen – wohl zunehmend unter Druck. Von dieser Wettbewerbssituation profitieren vor allem die Kunden, so hat Audible unlängst erst das Flatrate-Angebot „Im Abo enthalten“ eingeführt, bei dem Nutzer ohne Zusatzkosten auf eine wachsende Auswahl an Hörbüchern zugreifen können. Standardmäßig erhält man bei Audible im Rahmen des zum Preis von 9,95 Euro verfügbaren Abos jeweils ein neues Hörbuch eigener Wahl pro Monat.

Ebenfalls neu ist eine Kooperation zwischen Sony und Audible, in deren Rahmen rund 2.500 Titel aus dem Sony-Portfolio über Audible verfügbar werden, darunter mehr als 50 Folgen der Kultserie „Die drei ???“.