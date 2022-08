Soundcore Sport X10: Neue Sport-In-Ears jetzt auch in Rot erhältlich.

Beim Sounddesign scheint sich Anker ein wenig in Richtung der Beats zu bewegen und verspricht eine bis zu doppelt so hohe Bassleistung, während Mitten und Höhen erhalten bleiben. Die dahinterstehende BassUp-Technologie analysiert den Klang dem Hersteller zufolge dafür in Echtzeit. Erweiterte Einstellungen für die Ohrhörer finden sich in der Soundcore-App, mit deren Hilfe sich auch die Firmware der Ohrhörer aktualisieren lässt.

Wenngleich sich die Ohrhörer natürlich auch für den Alltagseinsatz eignen, lässt der Name des Soundcore Sport X10 bereits erahnen, dass der Hersteller die Ohrhörer ganz besonders für den Einsatz bei sportlichen Betätigungen konzipiert hat. Damit verbunden ist zunächst der Schutz vor Schweiß und Wasser zu nennen. Die „SweatGuard-Technologie“ von Anker soll das Material vor den korrosiven Eigenschaften von Schweiß schützen und die IPX7-Zertifizierung sagt aus, dass das Gerät beim Untertauchen in eine Tiefe von einem Meter bis zu 30 Minuten gegen Wasser geschützt ist.

Die neuen Ohrhörer Soundcore Sport X10 von Anker sind jetzt auch in Rot erhältlich. Der Hersteller hat den Markstart bereits im vergangenen Monat eingeläutet, die In-Ears bislang aber nur in den Farben Schwarz und Champagner angeboten.

Insert

You are going to send email to