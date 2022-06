Hörbücher: Audible integriert Flatrate-Angebot

Der neue Schritt zu den im Abo enthaltenen regulären Hörbuch-Titeln ist ausgesprochen bemerkenswert und dürfte nicht zuletzt eine Reaktion auf das zunehmende Konkurrenzangebot der Musikdienste, vielleicht auch vorgreifend auf das zu sehen sein, was wir von Apple in diesem Bereich erwarten. Apple hat schon vor einiger Zeit sämtliche Hörbücher aus dem Angebot von Apple Music entfernt und alles scheint darauf hinzudeuten, dass wir in diesem Jahr nicht nur Apples längst angekündigten Abo-Dienst für klassische Musik , sondern auch ein neues Hörbuch-Angebot des iPhone-Herstellers zu sehen bekommen.

Aktuelle Bestseller finden sich in der Audible-Rubrik „Im Abo enthalten“ zwar nicht, doch präsentiert sich das neue Angebot für Abonnenten gut gemischt und kann durchaus Unterhaltungswert und ausreichend Material zur Überbrückung der Pausen bis zum nächsten monatlichen Titel freier Wahl bieten. Ganz oben in den Charts der neuen Kategorie stehend derzeit Titel wie „Harry Potter“ oder auch der Thriller „Auris“ von Sebastian Fitzek.

Mit diesem Konzept ist Audible in Deutschland seit 2004 am Start, hat sein Angebot im Laufe der Jahre aber unter anderem durch eine Auswahl von selbstproduzierten Podcasts erweitert, die ohne Zusatzkosten im Angebot enthalten sind.

