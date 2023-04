Apples Tagebuch-App: Eine Neuinterpretation von Quantified?

Das Hobby-Projekt des Entwicklers Ludovic Landry arbeitet ausschließlich lokal und überwacht die Bewegungen seiner Nutzer, um Aktivitäten, besuchte Orte und die Art der Fortbewegung zu notieren. Ein hervorragendes Werkzeug, das mit wenigen Handgriffen schnell dabei hilft, sich wieder zurück zu erinnern, was man am zweiten Montag im Januar eigentlich gegen 16 Uhr nachmittags gemacht habt.

Apple könnte große Abschnitte des täglichen Journals automatisch füllen und selbstständig notieren, wann ihr mit welchen Gesprächspartnern telefoniert habt. Wann welche Sporteinheiten absolviert wurden. Wo ihr welchen Einkauf per Apple Pay bezahlt habt. Welche App am häufigsten genutzt wurden. Und so weiter, und so fort, die Möglichkeiten sind hier fast grenzenlos.

Apple soll an der Bereitstellung einer neuen Tagebuch-Applikation arbeiten. Das vom Wall Street Journal in die Welt gesetzte Gerücht sorgt bei vielen iPhone-Nutzern für hoffnungsvolle Gesichter. Nicht nur, weil eine Tagebuch-Applikation von Apple selbst wohl ohne Mehrkosten genutzt werden könnte, sondern auch weil eine entsprechende Anwendung aus erster Hand wohl auch den Zugriff auf zahlreiche persönliche Daten bekommen könnte, die Applikationen von Drittanbietern (aus gutem Grund) vorenthalten werden.

