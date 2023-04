Sonos besteht zunehmend auf WLAN: Stille Abkehr von SonosNet

Die von Sonos angebotenen Multiroom-Lautsprecher werden ab Werk alle mit einer guten WLAN-Unterstützung ausgeliefert und lassen sich mit wenigen Handgriffen in drahtlose Heimnetzwerke integrieren.

Ein Lautsprecher mit Netzwerk-Buchse reichte bereits aus

SonosNet als stabile WLAN-Alternative

Viele Anwender setzten in den zurückliegenden Jahren jedoch auf die Netzwerk-Integration der Speaker per SonosNet. Bei SonosNet handelt es sich um ein separates WLAN-Netzwerk, das von den aktiven Sonos-Lautsprechern untereinander aufgebaut wird, sobald ein Lautsprecher aus dem eigenen Setup per Ethernet-Kabel mit dem lokalen Netzwerk verbunden wurde.

SonosNet galt in den zurückliegenden Jahren als zuverlässiger und schneller als die direkte Integration der Lautsprecher in das vorhandene WLAN und wurde vor allem jenen Anwendern häufig empfohlen, die mit Aussetzern bei der Audiowiedergabe zu kämpfen hatten und ihre Lautsprecher hin und wieder dabei beobachteten, wie diese aus vorhandenen Gruppen ausscherten.

Dabei punktete SonosNet durch eine superbequeme Einrichtung: Sobald ein Sonos-Lautsprecher per Ethernet-Kabel mit dem Router verbunden wurde, baut dieser das separate WLAN-Netzwerk vollautomatisch auf und holte du die anderen Lautsprecher mit ins Boot.

Era, Move und Roam betroffen

Bei neueren Sonos-Produkten ist dies jedoch nicht mehr möglich. Wie Sonos selbst einräumt, lassen sich die beiden jüngsten Neuvorstellungen, der Era 100 und der Era 300, nicht mehr mit SonosNet verbinden. Gleiches gilt für den Sonos Move, den Sonos Roam und den Sonos Roam SL.

Darüber hinaus gilt die zusätzliche Einschränkung, dass andere Sonos-Produkte, die im Heimkino als Surround-Speaker oder Subwoofer genutzt werden, ebenfalls kein SonosNet unterstützen.

Anbindung per App prüfen

Habt ihr einen Sonos-Lautsprecher per Netzwerkkabel in das Heimnetz eingegliedert, könnt ihr in der offiziellen Sonos-Applikation prüfen, welche Lautsprecher das durch diesen aufgebaute SonosNet verwenden. Öffnet dafür den Bereich Einstellungen > System > Über mein System und prüft was in den Systeminformationen der Lautsprecher beim Punkt WM angezeigt wird. Lautsprecher die SonosNet verwenden, werden hier mit WM: 0 ausgezeichnet.