IKEA: Neuer 3D-Raumplaner erfasst Zimmer, platziert Möbel

Die neue KI-Funktion hat IKEA bereits im vergangenen Jahr in den Vereinigten Staaten an den Start gebracht und ist nun dabei diese in allen Regionen zur Verfügung zu stellen – deutsche Anwender können das neue Feature ab sofort über die offizielle IKEA-Applikation oder alternativ auch über die offizielle IKEA-Webseite nutzen.

Unter der Überschrift IKEA Kreativ stellt der schwedische Möbelhändler IKEA seinen 3D-Raumplaner nun auch für Kunden in Deutschland zur Verfügung und bietet diesen die Digitalisierung der eigenen vier Wände zum genauen Planen der zukünftigen Inneneinrichtung an.

Insert

You are going to send email to