Apple-Jobangebot schürt Gerüchte um neue Gesundheits-Produkte

Eine aktuelles Stellenanzeige von Apple kurbelt die Gerüchte um weitere Apple-Hardwareprodukte für den Gesundheitsbereich an. Gesucht wird ein Projektleiter für den Bereich „Gesundheits-Hardware“ und verschiedene Formulierungen in der Stellenbeschreibung lassen sich dahingehend deuten, dass Apple neben der Apple Watch an der Entwicklung weiterer Produkte in diesem Bereich arbeitet.

The Health Hardware group is looking for an Engineering Project Manager (EPM) to lead the design and development of Apple-branded Health Hardware products.