Apples schnelle Sicherheitsupdates nicht zwingend mit allen Apps kompatibel

Apples im Englischen „Rapid Security Response“ genannte „schnelle Sicherheitsmaßnahmen“ wurden zwar bereits bei der Vorstellung von iOS 16 im vergangenen Sommer angekündigt, haben sich bislang aber noch nicht in offiziellen Systemversionen gezeigt. Beta-Testern wurden entsprechende Updates dagegen schon mehrfach auf ihren Geräten angeboten und Apple experimentiert auch in der neuesten Testversion von iOS weiterhin mit der Funktion.

Nutzer der aktuellen Testversion von iOS 16.4 haben inzwischen bereits die zweite derartige Aktualisierung erhalten, die von Apple unter der Bezeichnung „iOS Security Response 16.4 (b)“ ausgespielt wurde. Die Installation setzt einen Neustart voraus, geht ansonsten aber recht flott vonstatten und es ist anzunehmen, dass hier auch keine tatsächlichen Korrekturen für das Betriebssystem eingespielt werden, sondern lediglich die Funktion als solche getestet wird.

