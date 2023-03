Sonos unterstützt Apples 3D-Audio: Erster offizieller Partner

Die beiden neuen Sonos-Lautsprecher Era 300 und Era 100 sollen vom 28. März an erhältlich sein und lassen sich jetzt schon beim Hersteller vorbestellen . Die günstigere Variante Era 100 kommt dabei mit einem Preis von 279 Euro als offizieller Nachfolger für den Sonos One. Der 499 Euro teure Era 300 löst zwar den Play:3 ab, darf jedoch nicht als Nachfolger eingestuft werden, sondern besetzt als Raumklang-Lautsprecher mit Unterstützung für 3D-Audio eine komplett neue Rolle.

Neben dem neuen Era 300 wird Sonos die Wiedergabe von Apples 3D-Audio auch auf den Soundbar-Modellen Arc und Beam (2. Generation) unterstützen. Der Hersteller kündigt an, dass die neue Funktion zeitgleich mit dem Verkaufsstart der neu vorgestellten Sonos-Lautsprecher – und dann wohl per Update – bereitgestellt wird.

