iOS 16: Erstes Update am Freitag, Security-Downgrade möglich

Was die regelmäßigen Software-Aktualisierungen des iPhones angeht, ziehen mit der nun gegebenen Verfügbarkeit von iOS 16 mehrere Änderungen ein, die Apple schon länger vorbereitet hat und nun aktiv und in ganzer Breite nutzt.

Zum einen ist auf Geräten mit iOS 16 fortan die sogenannte „Rapid Security Response“ verfügbar. Die neue Funktion, die Apple auf deutschen iPhone-Modellen als „Schnelle Sicherheitsmaßnahme“ bezeichnet, spielt aktuelle Sicherheitsupdates automatisch ein und erlaubt deren Installation unabhängig von der Aktualisierung des Hauptbetriebssystems.

Wie Apple in dem überarbeiteten Hilfedokument „iPhone oder iPad aktualisieren“ jetzt ausführt, lassen sich die eingespielten Sicherheits-Aktualisierungen im Bedarfsfall auch wieder löschen. Anwender müssen dazu lediglich den Bereich Einstellungen > Allgemein > Info der Systemeinstellungen betreten und können die bereits eingespielten Sicherheitsmaßnahmen wieder vom Gerät entfernen.

Zudem steht bereits fest, dass frühe Besteller der neuen iPhone-14-Modelle, die erste Aktualisierung von iOS 16 bereits am Tag der Auslieferung einspielen werden können. Die kleine Aktualisierung mit der Build-Nummer 20A362 soll ein Problem adressieren, dass beim Vergrößern von Fotos auf dem iPhone 14 Pro Max auftreten kann:

The new iPhones ship with an earlier version of iOS 16, so you’ll get a day one update to the final release build (20A362), which will show up with the following as release notes: pic.twitter.com/UnryNYzCXw

