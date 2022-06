Neu in iOS 16: WLAN-Passwörter, Sicherheitsprüfung und die „Rapid Security Response“

Die im Bereich „Datenschutz & Sicherheit“ der Systemeinstellungen hinterlegte Funktion bietet zum einen eine behutsame Überprüfung bereits ausgegebener Berechtigungen an, die sich individuell und granular zurückziehen lassen, besitzt aber auch einen Not-Aus-Knopf, der alle Zugriffe mit einem Schlag deaktiviert. Apple will mit der neuen Funktion die Flucht aus missbräuchlichen Beziehungen vereinfachen.

Noch mal schnell das Passwort eines WLAN-Netzes einsehen, mit dem sich das iPhone schon länger automatisch verbindet? Was bislang nur auf dem Mac möglich war wird zukünftig auch vom iPhone angeboten. Wer sich in den Systemeinstellungen die Details der gerade aktiven WLAN-Verbindung anzeigen lässt, kann im neuen Eintrag „Passwort“ nun darum bitten das aktuelle WLAN-Passwort angezeigt zu bekommen. Nach kurzer Autorisierung, etwa per Face-ID, blendet iOS 16 das WLAN-Passwort ein und bietet direkt eine Taste an, um dieses zur Weitergabe zu kopieren.

