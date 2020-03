Maco Go will „kleinstes Apple-Watch-Ladegerät für unterwegs“ werden

Mit dem Maco Go versprechen australische Entwickler das „kleinste Apple-Watch-Ladegerät für unterwegs“. Gerade mal so groß wie eine Münze, soll sich der kleine Adapter über USB-C auch direkt an ein MacBook anstecken lassen.

Etwas Ähnliches haben wir ja erst kürzlich mit dem Apple-Watch-Ladedock von Satechi gesehen. Maco Go soll allerdings noch kleiner sein und zudem ein in der Tat ausgesprochen positives Detail aufweisen: Der USB-C-Stecker ist seitlich versetzt positioniert, sodass hier nicht wie bei der Konkurrenz beide MacBook-Anschlüsse blockiert werden.

Mit einem Vorbestellerpreis von 50 australischen Dollar – das entspricht etwa 30 Euro – ist das Ganze dann zudem erfreulich günstig. Das Satechi-Dock schlägt aktuell mit 45 Euro zu Buche. Allerdings sind wir gespannt, ob das Kickstarter-Projekt am Ende auch eine Apple-Zertifizierung vorweisen kann. Zumindest bislang ist uns kein von Apple zugelassenes Ladegerät für die Apple Watch bekannt, das nicht auf den dicken und im Zusammenspiel mit dunklen Materialien in der Regel auch hässlichen weißen Magnet-Puck setzt.