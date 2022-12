Bequemes Elektrotanken per App-Clip und Apple Pay

Die Tank-Preisvergleichs-App mehr-tanken kooperiert jetzt mit dem Anbieter elvah, um das Tanken an Elektro-Ladesäulen ohne Registrierung zu ermöglichen. Dank eines von elvah zu diesem Zweck bereitgestellten App-Clips ist es nicht einmal nötig, die App des Anbieters zu verwenden.

Wie sich das Ganze preislich im Vergleich zu den sonst von euch genutzten Ladetarifen verhält, ist natürlich jeweils im konkreten Fall abzuwägen. Generell bietet sich hier jedenfalls eine denkbar komfortable Option immer dann, wenn man an einer Ladesäule steht, und selbst nicht über einen passenden Tarif verfügt.

Den beiden Anbietern zufolge stehen hierfür insgesamt 30.000 in der mehr-tanken-App gelistete Ladesäulen zur Verfügung. Die aktuellen Preise belaufen sich dabei auf 54 Cent pro Kilowattstunde für AC-Laden und stolzen 69 Cent pro Kilowatt für das schnellere Lande an DC-Säulen. Bezahlen kann man dann unkompliziert und ohne Anmeldung per Apple Pay. In der elvah-App lassen sich auch andere Zahlungsmittel hinterlegen.

Als Bonus bezeichnen die Partner den mithilfe des Feedbacks von Nutzern ermittelten „elvah-Score“ – eine Bewertung, die Auskunft über die Zuverlässigkeit und den Bedienkomfort einzelner Ladestationen geben soll.

Preiserhöhungen nicht ausgeschlossen

Natürlich bleibt abzuwarten, wie lange die oben genannten Preise ihre Gültigkeit behalten. Dementsprechend sollte man die damit verbundenen Mitteilungen und Hinweise bei der Nutzung des Angebots nicht vorschnell wegklicken.

Wir haben ja bereits darüber berichtet, dass sich die Nutzer von Elektrofahrzeugen in den kommenden Monaten auf weitere Preiserhöhungen einstellen müssen. So hat beispielsweise die ENBW einen Aufschlag von bis zu 40 Prozent für die Nutzer ihres Kooperationsangebots mit dem ADAC angekündigt, in Verbindung mit anderen Partnern sind die Preissteigerungen hier sogar noch höher ausgefallen.