Apple Watch und AirPods: Das soll Apple heute zeigen

Neben dem iPhone Duo und den neuen iPhone 18 Pro-Modellen dürfte Apple heute Abend auch die Apple Watch und die AirPods aktualisieren. Nach Informationen des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg stehen die Apple Watch Series 12, eine neue Apple Watch Ultra 4 und die AirPods 5 auf dem Programm.

Größere Änderungen am grundlegenden Design sind offenbar nicht vorgesehen, dafür soll Apple vor allem bei Gesundheitsfunktionen, Akkulaufzeit und Geräuschunterdrückung nachlegen.

Bei der Apple Watch Series 12 werden neue Farben sowie Änderungen an Gehäusen und Armbändern erwartet. Zudem soll Apple wieder eine Variante mit Keramikgehäuse anbieten. Für die Apple Watch Ultra 4 nennt Bloomberg insbesondere eine längere Akkulaufzeit.

Apple Watch mit neuer Tagesauswertung

Deutlich mehr Aufmerksamkeit dürfte Apple den Gesundheits- und Fitnessfunktionen widmen. Geplant ist dem Bericht zufolge eine neue App namens „Readiness“. Sie soll auf den bereits von der Vitals-App erfassten Sensordaten aufbauen und Werte wie Herzfrequenz und Blutsauerstoff stärker zusammenführen und einordnen.

Der Ansatz erinnert an Funktionen von Oura und Whoop. Apple würde die vorhandenen Sensordaten damit stärker für eine zusammenfassende Bewertung des körperlichen Zustands nutzen. Die Neuerungen sollen mit einer überarbeiteten Health-App auf dem iPhone einhergehen. Bereits in der vergangenen Woche hatten wir über weitere erwartete Gesundheitsfunktionen der Apple Watch berichtet.

Hinzu kommen soll eine ungewöhnliche Funktion zur Auswertung des Tages. Die Apple Watch soll dafür unter anderem Gespräche analysieren und anschließend eine Zusammenfassung des Tages erstellen können. Bloomberg beschreibt die Funktion als auf Datenschutz ausgelegt. Audioaufnahmen sollen weder gespeichert noch als Transkript angezeigt werden.

AirPods 5 kommen offenbar in zwei Varianten

Auch neue AirPods werden erwartet. Die AirPods 5 sollen als vergleichsweise günstiges Modell erscheinen und in zwei Ausführungen angeboten werden. Eine Variante soll mit einem kabellos ladbaren Ladecase ausgeliefert werden, die andere lediglich mit USB-C-Port.

Apple soll zudem die aktive Geräuschunterdrückung deutlich verbessern. Ursprünglich waren für die Veranstaltung offenbar auch höher positionierte In-Ear-Kopfhörer mit integrierten Kamerasensoren vorgesehen. Diese sollen ihre Umgebung erfassen und analysieren können. Nach Informationen von Bloomberg hat Apple deren Einführung jedoch auf das kommende Jahr verschoben. Für heute bleibt es damit voraussichtlich bei den AirPods 5 sowie den neuen Apple-Watch-Modellen.