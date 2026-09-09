Apple Watch mit neuer Tagesauswertung
Apple Watch und AirPods: Das soll Apple heute zeigen
Neben dem iPhone Duo und den neuen iPhone 18 Pro-Modellen dürfte Apple heute Abend auch die Apple Watch und die AirPods aktualisieren. Nach Informationen des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg stehen die Apple Watch Series 12, eine neue Apple Watch Ultra 4 und die AirPods 5 auf dem Programm.
Größere Änderungen am grundlegenden Design sind offenbar nicht vorgesehen, dafür soll Apple vor allem bei Gesundheitsfunktionen, Akkulaufzeit und Geräuschunterdrückung nachlegen.
Bei der Apple Watch Series 12 werden neue Farben sowie Änderungen an Gehäusen und Armbändern erwartet. Zudem soll Apple wieder eine Variante mit Keramikgehäuse anbieten. Für die Apple Watch Ultra 4 nennt Bloomberg insbesondere eine längere Akkulaufzeit.
Apple Watch mit neuer Tagesauswertung
Deutlich mehr Aufmerksamkeit dürfte Apple den Gesundheits- und Fitnessfunktionen widmen. Geplant ist dem Bericht zufolge eine neue App namens „Readiness“. Sie soll auf den bereits von der Vitals-App erfassten Sensordaten aufbauen und Werte wie Herzfrequenz und Blutsauerstoff stärker zusammenführen und einordnen.
Der Ansatz erinnert an Funktionen von Oura und Whoop. Apple würde die vorhandenen Sensordaten damit stärker für eine zusammenfassende Bewertung des körperlichen Zustands nutzen. Die Neuerungen sollen mit einer überarbeiteten Health-App auf dem iPhone einhergehen. Bereits in der vergangenen Woche hatten wir über weitere erwartete Gesundheitsfunktionen der Apple Watch berichtet.
Hinzu kommen soll eine ungewöhnliche Funktion zur Auswertung des Tages. Die Apple Watch soll dafür unter anderem Gespräche analysieren und anschließend eine Zusammenfassung des Tages erstellen können. Bloomberg beschreibt die Funktion als auf Datenschutz ausgelegt. Audioaufnahmen sollen weder gespeichert noch als Transkript angezeigt werden.
AirPods 5 kommen offenbar in zwei Varianten
Auch neue AirPods werden erwartet. Die AirPods 5 sollen als vergleichsweise günstiges Modell erscheinen und in zwei Ausführungen angeboten werden. Eine Variante soll mit einem kabellos ladbaren Ladecase ausgeliefert werden, die andere lediglich mit USB-C-Port.
Apple soll zudem die aktive Geräuschunterdrückung deutlich verbessern. Ursprünglich waren für die Veranstaltung offenbar auch höher positionierte In-Ear-Kopfhörer mit integrierten Kamerasensoren vorgesehen. Diese sollen ihre Umgebung erfassen und analysieren können. Nach Informationen von Bloomberg hat Apple deren Einführung jedoch auf das kommende Jahr verschoben. Für heute bleibt es damit voraussichtlich bei den AirPods 5 sowie den neuen Apple-Watch-Modellen.
Ob es auch auch die 4 Generation pro Kopfhörer geben wird?
Nein, niemals. Die Pros wurden erst aktualisiert und der Produktzyklus ist recht lange bei den Pros.
Will ja nicht drauf rumreiten, aber was ist mit einem neuen AppleTV?
Wer soll dir das hier beantworten?
Ich denke das ist eher was für den Oktober. Sollen ja auch neue HomePods oder neue Varianten von HomePods kommen. Das dann sicherlich später im Jahr. Das iPhone Events hat typischerweise eben nur iPhones, AirPods und Watches. Durch das Auffteilen sorgt man für mehr Umsatz.
Ist geleakt worden in der Software und wird einen 19 oder 19 pro Hop haben
Wohl erst Oktober
Die Zusammenfassung meiner Gespräche des Tages finde ich gruselig. Soll man gar nichts mehr vergessen können, von dem, was man gehört oder gesagt hat? Ich halte das für schlecht für die Psyche. Man kriegt dadurch unter Umständen Wochen oder Jahre nach einem Gespräch schwarz auf weiß vorgehalten, was man damals mal dahergesagt hat. Es gibt gute Gründe fürs Vergessen!
Geschäftsführer finden das nicht gut :)))))
Stimmt, wie bei den Politikern
Das hat meine Exfreundin mit Skype Chats gemacht. Alles ausgedruckt. Jahre später gegen Ende der Beziehung auf einmal rausgeholt und damit argumentiert. Das war zu einer Zeit als wir noch nicht richtig zusammen waren und ich abends halt gezockt habe und zwischen den Runden was geschrieben habe,… Hat mich aber tatsächlich auch nicht mehr wirklich interessiert. Aber wenn das jeder machen kann, erkennt man die Psychos nicht mehr so gut.
Würde stark vermuten, dass die 5er was teurer sind und die 4er ANC im Abverkauf bei ~140€ immer noch ein super Deal bleiben
Neue AirPods schmecken. Wollte mir schon die 4er holen, aber meine AirPods haben erstaunlicher Weise bis heute durchgehalten. Aber länger als 60-90 min halten die nicht mehr durch und ANC vermisse ich bei denen schon sehr.
Eine Ultra aus Keramik!
Oh ja und noch mit Nanotextur Display. Love it.
Ich denke, es wird eher die normale mit einem Keramikgehäuse. Für die Ultra dürfte das zu empfindlich sein. Auch wenn 90 % der Käufer die Ultra sicherlich nur genauso einsetzen werden wie die normale.
Als Outdoor Uhr? Keramik? Ja, nee, is klar!
Will ich noch gar nicht wissen was sie zeigen werden. Überraschen lassen is viel cooler.
Für die Auswertungen der Gesundheitsdaten kann ich die App Bevel empfehlen. Würde mich sehr wundern, wenn Apple das besser/schöner hinbekommen würde
Und ich empfehle Athlytic.
Ich wette, dass das Versprechen „mehr Laufzeit“ nicht bedeutet, dass die Watch nun einen Megaakku verbaut hat, sondern einfach nur mit Watch OS 27 daherkommt! Genauso wie es uns eben schon mit Version 27 versprochen wurde!
Und die Airpods werden sicher wieder einmal Wegwerfprodukte werden. Akkus werden nicht ersetzbar sein – dafür wird es wieder eine „Alibi-Batteriepauschale“ für mindestens 59€ pro Stück geben.
Das es auch anders geht beweist etwa Sennheiser mit den neuen Momentum 5 in ear Buds. Es liegt sogar ein Werkzeug bei und es sind handelsübliche Akkus verbaut die wenige € kosten. Airpods kaufe ich deshalb nicht mehr.
Ja, dass die Dinger Wegwerfprodukte sind, stört mich auch! Aber sie funktionieren leider am fluffigsten mit dem Apple-Ökosystem. Apple nervt mich zwar immer mehr (kaum noch sinnvolle Innovationen, unnötig heftiges und einfach nur peinliches Anbiedern an Trump, Greenwashing, aber trotzdem auch beim iPhone unnötig erschwerter Akkutausch uvm. Aber Android will man dann ja auch nicht.