Mit Blick auf das für morgen angesetzte Apple-Event schaut quasi alles auf die neuen iPhone-Modelle, insbesondere auf das erwartete iPhone Ultra. Daneben werden allerdings auch neue Modelle der Apple Watch erwartet. Apple soll dabei die Apple Watch Series 12 und die Apple Watch Ultra 4 vorstellen, wobei auch neue Farben und ein optionales Keramikgehäuse im Gespräch sind.

Mit Blick auf den Funktionsumfang bleibt abzuwarten, ob die Apple Watch bereits in dieser Modellreihe eine dauerhafte Herzfrequenzmessung unterstützt. Konkretere Hinweise gibt es dagegen auf eine Reihe anderer Neuerungen, die im Programmcode von watchOS 27 entdeckt wurden.

Apples aktueller Fitness-Werbeclip

Neue App für Trainingsbereitschaft

So plant Apple offenbar eine neue App für Erholung und Trainingsbereitschaft, die intern mit den Bezeichnungen „Readiness“ beziehungsweise „Cobalt“ geführt wird. Auf dem Home-Bildschirm von watchOS 27 soll die App unmittelbar neben der Trainings-App auftauchen.

Die Anwendung selbst ist in den im Umlauf befindlichen Betaversionen bislang nicht enthalten. Der Name lässt jedoch darauf schließen, dass Apple Informationen zur Trainingsbereitschaft und Erholung künftig ausführlicher aufbereiten will. Schon seit längerer Zeit räumen viele Anbieter von Fitness-Trackern und entsprechender Software diesem Bereich mehr Bedeutung ein.

Krafttraining soll genauer erfasst werden

Parallel dazu hat Apple offenbar die technischen Grundlagen für eine detailliertere Erfassung von Krafttraining erweitert. So sollen sich einzelne Trainingssätze mit unterschiedlichen Gewichten und Wiederholungszahlen separat speichern lassen, um die Übungen wesentlich genauer zu erfassen als bisher.

Hinweise in watchOS 27 deuten zudem auf eine neue Generation optischer Sensoren für kommende Apple-Watch-Modelle hin. Auch beim internen Speicher könnte Apple nachlegen. So sei in der Firmware ein Speicherprofil von Samsung hinterlegt, das einer Kapazität von 128 GB entspricht. Die aktuellen Modelle der Apple Watch sind mit 64 GB Speicher ausgestattet.

Was genau wir davon zu sehen bekommen, erfahren wir morgen Abend ab 19 Uhr. Apple strahlt dann sein „Surprise and Shine“-Event als Video über die eigene Webseite und YouTube aus.