watchOS 27 verrät Details
Apple Watch: Neue Fitness-App, Sensoren und mehr Speicher erwartet
Mit Blick auf das für morgen angesetzte Apple-Event schaut quasi alles auf die neuen iPhone-Modelle, insbesondere auf das erwartete iPhone Ultra. Daneben werden allerdings auch neue Modelle der Apple Watch erwartet. Apple soll dabei die Apple Watch Series 12 und die Apple Watch Ultra 4 vorstellen, wobei auch neue Farben und ein optionales Keramikgehäuse im Gespräch sind.
Mit Blick auf den Funktionsumfang bleibt abzuwarten, ob die Apple Watch bereits in dieser Modellreihe eine dauerhafte Herzfrequenzmessung unterstützt. Konkretere Hinweise gibt es dagegen auf eine Reihe anderer Neuerungen, die im Programmcode von watchOS 27 entdeckt wurden.
Apples aktueller Fitness-Werbeclip
Neue App für Trainingsbereitschaft
So plant Apple offenbar eine neue App für Erholung und Trainingsbereitschaft, die intern mit den Bezeichnungen „Readiness“ beziehungsweise „Cobalt“ geführt wird. Auf dem Home-Bildschirm von watchOS 27 soll die App unmittelbar neben der Trainings-App auftauchen.
Die Anwendung selbst ist in den im Umlauf befindlichen Betaversionen bislang nicht enthalten. Der Name lässt jedoch darauf schließen, dass Apple Informationen zur Trainingsbereitschaft und Erholung künftig ausführlicher aufbereiten will. Schon seit längerer Zeit räumen viele Anbieter von Fitness-Trackern und entsprechender Software diesem Bereich mehr Bedeutung ein.
Krafttraining soll genauer erfasst werden
Parallel dazu hat Apple offenbar die technischen Grundlagen für eine detailliertere Erfassung von Krafttraining erweitert. So sollen sich einzelne Trainingssätze mit unterschiedlichen Gewichten und Wiederholungszahlen separat speichern lassen, um die Übungen wesentlich genauer zu erfassen als bisher.
Hinweise in watchOS 27 deuten zudem auf eine neue Generation optischer Sensoren für kommende Apple-Watch-Modelle hin. Auch beim internen Speicher könnte Apple nachlegen. So sei in der Firmware ein Speicherprofil von Samsung hinterlegt, das einer Kapazität von 128 GB entspricht. Die aktuellen Modelle der Apple Watch sind mit 64 GB Speicher ausgestattet.
Was genau wir davon zu sehen bekommen, erfahren wir morgen Abend ab 19 Uhr. Apple strahlt dann sein „Surprise and Shine“-Event als Video über die eigene Webseite und YouTube aus.
Bin gespannt und hoffe natürlich, dass nicht alle Features exklusiv sind. Aber wie wir Apple kennen wird es wohl so kommen
@TRG: Hauptsache „negativ denken“. Niemand ausser Apple weiss was wann (nicht) kommt. „nicht alle Features exklusiv sind.“? Das war noch nie so, dass „alle Features exklusiv sind.“ – je nach Alter des Gerätes und welches OS noch darauf läuft.
Zudem: Nicht „wir“, sondern „Du“.
64 GB sind für mich auf der Watch schon mehr als ausreichend. 128 GB halte ich für ernsthaft als überflüssig in der heutigen Zeit. Wenn ich bedenke, dass mein iPhone 15 Pro nur 128 GB hat :D
Meine Watch hat 64 GB und es sind 44 GB frei. Für meine Art der Nutzung würden auch 32 GB reichen.
Wie so oft bin ich offensichtlich nicht das Maß aller Dinge
Ist mir völlig egal. Ich habe noch mein iPhone 13 Pro Max mit 1 TB.
Die neuen Modelle werden unbezahlbar. Werde umsteigen auf Android.
Trotzdem viel Freude den glücklichen Käufern.
Viel dabei!
Viel Spaß dabei
Ich frage mich, warum Sonnenklar solch einen Kommentare postet, wenn ihm/ihr es doch egal ist.
Kennst du die Preise der neuen Modelle? Nein. Vermutlich liegen die Preise höher als die aktuellen, aufgrund von den Gründen die allg. bekannt sind. Aber deswegen die Preise, die du nicht kennst, als „unbezahlbar“ zu bezeichnen? Vielleicht „unbezahlbar“ für dich, aber nicht für andere.
Hoffe auf genug Erneuerung bei der Ultra 4. sonst muss die 1er noch weiter durchhalten. Hoffe natürlich auch auf mehr Siri ai direkt auf der Uhr – am besten ohne iPhone Anbindung.
Genauso bei mir auch. Die Ultra 1 ist einfach immer noch super gut. Und das ganze AI Zeug brauche ich eh nicht. Aber mal abwarten was morgen kommt :)
Ich würde gerne wechseln, meine U1 hält mit Müh und Not einen Tag :-(
Alles okay, wenn man noch keine Watch besitzt, ansonsten völlig uninteressant. Was soll ich mit 128GB Speicher auf der Watch? Angeblich ist der Speicher doch so teuer, dass man da ruhig bei 64GB hätte bleiben können. Selbst die 64GB sind Luxus! Die 32GB meiner Ultra 1 haben auch völlig gereicht, und ich habe nun 64GB, da ich auf eine Ultra 3 gewechselt bin und diese bleiben ungenutzt.
Wer braucht 128GB in der Apple Watch? Das ist maximal unnötig. Das wird die Uhr nur unnötig teuer machen.
Kann verschiedene Gründe haben:
– Sie brauchen den Speicher für irgendwelche KI Modelle.
– Es gibt keine 64GB Chips mehr bzw. teurer als 128GB weil kleinere Menge.
– Sie brauchen die 128GB als Verkaufsargument, weil die Unterschiede sonst wieder nicht vorhanden sind.
– …
Aber ja die Konsequenz ist wohl die gleiche, die Uhr wird teurer werden am Ende.
Das ist der Trick dabei. Damit lässt sich prima eine Preiserhöhung rechtfertigen.
Dazu kommt, dass Apple derart unkreativ ist, dass diese nicht mal auf die Idee kommen, das man96GB davon als „externes Drive“ auf dem iPhone anbinden könnte! Stattdessen wird der viele RAM ungenutzt verwelken.
Jedes Jahr heißt es, neue Sensoren. Entweder Blutzucker oder Blutdruck sind immer hoch im Rennen. Jedes Jahr kommt nichts. Glaub es erst, wenn es so weit ist. Ich tippe wie immer auf kleine Updates – minimal besserer Chip und evtl minimal größere Bildschirmdiagonale. Und dann eben ein paar Softwarespäße über watchOS 27, nichts Weltbewegendes. Thats it.
Klingt alles ganz nett, nur was ist mit der Laufleistung? Wie die ganzen Jahre GROTTENSCHLECHT!
Tägliches Laden macht keinen Spaß und ist wie man bei den anderen sieht auch nicht mehr notwendig, wenn man sich etwas bemühen würde bei Apple.
Den Speicher von 64 auf 128 zu erhöhen ist eher weniger notwendig. Den Akku mal mehr Laufleistung zu geben wäre jedoch sinnvoll.
LiveTracking beim Sport wäre mal endlich was!
Statt 128 GB Speicher bitte doppelte Akku-Laufzeit !!! :)
Hoffentlich kommt bald mal die Erfassung von Nordic Walking. Da warte ich seit Jahren drauf.
Ist mir auch seit Jahren ein Rätsel warum Nordic Walking nicht endlich als Sportart erfasst wird.
Ich warte wie du auch darauf.
Rentner sind nicht unbedingt die Zielgruppe von Apple ;)
Einfach „Gehen Outdoor“ benutzen, damit wird halt alles getracked was du beim NW machst.
Meine Frau sucht das auch vergeblich auf ihrer Ultra 1. Absolut unverständlich und mit minimalen Update nachzureichen.