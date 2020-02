Apple Watch-Tipp: Genauere und schnellere Herzfrequenz-Messungen

Erst der Tipp in Sachen Theatermodus, dann die Empfehlung für Kritzel-Schreiber und jetzt der Herzfrequenz-Hinweis – solltet ihr bereits vermutet haben, dass wir gerade einen zweiten Frühling mit der Apple Watch Series 5 durchleben, dann liegt ihr goldrichtig.

Tempo und HealthFit motivieren wieder häufiger zum Tragen der Computeruhr, entsprechend mehr Platz bekommen auch die Text-Berücksichtigungen der Apple Watch. Thema heute: Die Erinnerung daran, dass sich die Herzfrequenz-Messungen auf Apple Watch 4 und neuer durch einen einfachen Trick nicht nur beschleunigen lassen, sondern auch genauer werden.

Wie genau erklärt Apple in dem Hilfe-Dokument #HT204666 („Ihre Herzfrequenz. Was sie bedeutet, und wo Sie sie auf der Apple Watch finden.“) selbst. So profitieren Nutzer von der EKG-Elektrode, die Apple seit der Series 4 in der Digital Crown verbaut.

1 statt 5 Sekunden: Zusatzfinger beschleunigt Messungen

Diese lässt sich laut Apple nämlich auch zur Verbesserung der einfachen Herzfrequenz-Messungen nutzen und beschleunigt diese nicht nur erheblich, sondern liefert auch genauere Messwerte.