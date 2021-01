Apple warnt mit Fallbeispiel: Das geschieht mit euren Daten

Zum heutigen „Tag des Datenschutzes“ hat Apple damit begonnen die bevorstehende Umsetzung der Anti-Tracking-Maßnahmen im App Store mit eigenen Marketing-Anstrengungen zu begleiten. So bietet der US-Konzern jetzt ein PDF-Dokument zum Download an, das am Fallbeispiel eines Vater-Tochter-Ausflugs auf den Spielplatz demonstrieren soll, wie Werbetreibende und Drittanbieter-Apps mit den hier anfallenden Daten umgehen.

Der auf Englisch dafür aber in relativ einfacher Sprache verfasste Bericht prangert die Entwicklung der Werbeindustrie in den zurückliegenden Jahren an, in der es undurchsichtige Konglomerate aus Apps, sozialen Netzwerken, Datenhändlern und Werbe-Firmen darauf abgesehen hätten, Nutzer so detailliert wie möglich zu tracken.

Apple prangert Werbeindustrie an

Gleichzeitig sagt das Dokument der über 200 Milliarden US-Dollar schweren Werbeindustrie den Kampf. Der beispielhaft aufgeführte Vater-Tochter-Tag soll Nutzer dafür sensibilisieren, wie mit ihren Daten umgegangen wird. So verfügt die durchschnittliche iPhone-App über sechs Tracker, die oft in populären Applikationen installiert sind.

In Apples Fallbeispiel fängt die Auswertung der Daten bereits auf der Fahrt zum Spielplatz an, hier sieht Apple bereits vier Anwendungen die die Fahrt mit periodischen Standort-Abfragen überwachen und die so im Systemhintergrund gesammelten Bewegungsprofile an zahlreiche Datenhändler weiterverkaufen. Diese korrelieren diese wiederum mit Informationen aus weiteren Quellen und erstellen so eindeutige Profile. Die Tochter, die sich im Beispiel auf dem Rücksitz des Autos mit einem iPad-Spiel auf dem Tablet des Vaters die Zeit vertreibt, wird das Opfer von Banner-Anzeigen, deren Auslieferer ihre Reklame exakt auf die demographischen Merkmale des Vaters zugeschnitten haben. Und so weiter, und so fort.

Anti-Tracking-Abfrage kommt

Die neun Seiten bereiten Anwender und Werbeindustrie auf die Einführung einer neuen Anti-Tracking-Maßnahme vor, die eigentlich schon zum Start von iOS 14 ausgerollt werden sollte, dann verschoben wurde und jetzt mit dem nächsten System-Update von iOS 14 umgesetzt werden soll. Fortan werden Apps die Zustimmung der Anwender benötigen, um eine eindeutige Geräte-Zuordnung vorzunehmen.

Was Apple unter den Tisch fallen lässt

Die sogenannte Werbe-ID, die das iPhone der Werbeindustrie zum Tracking der Nutzer zur Verfügung gestellt hat, wurde von Apple selbst implementiert, Cupertino hätte diese zum Wohl der Anwender schon vor zehn Jahren deaktivieren können.