Tim Cook strahlt: Apple stellt sechs neue Rekorde auf

Im Anschluss an die gestern Abend bekanntgegebenen Quartalszahlen hat Apples Chefetage Anleger und Analysten wie üblich zum Konferenz-Gespräch geladen. Die rund eine Stunde lange Schaltkonferenz wurde mitgeschnitten und lässt sich auf der Webseite zum so genannten Earnings Call in voller Länge wiedergeben.

Die von kurzen Zwischenfragen durchsetzen Monologe der anwesenden Apple-Manager – Tim Cook war seine gute Laune deutlich anzumerken – fördern immer auch kleine Info-Häppchen zutage, die es wert sind gesondert erwähnt zu werden.

Vor allem die zahlreichen neuen Rekorde auf die der Apple-Chef hinweisen konnte, wollen erwähnt werden. Im ersten Fiskal-Quartal 2021 wurden so viel Geräte wie noch nie aktiviert, so viel Facetime-Gespräche wie noch nie aufgebaut, so viel iPhone-Upgrades wie noch nie durchgeführt und so viel Umsatz wie noch nie erwirtschaftet.

iPhone 12 verursacht Upgrade-Rekord

So hat Tim Cook unter anderem angemerkt, dass der Verkaufsstart der iPhone-12-Familie einen neuen Upgrade-Rekord unter den Bestandskunden aufgestellt hat. Zwar würde das zurückliegende Quartal nur wenige Wochen der iPhone-12-Verkäufe berücksichtigen, man habe es jedoch eindeutig mit der größten Anzahl an iPhone-Upgrades zu tun, die man jemals in einem Quartal hätte beobachten können.

FaceTime mit Weihnachts-Rekord

Auch an anderen Fronten hätte man neue Rekordmarken setzen können. Zum einen seien in der letzte Woche des Quartals eine Rekordanzahl neuer Geräte aktiviert worden, zum anderen hatte Apples Video-Chat-Dienst FaceTime über Weihnachten einen neuen Rekord an vermittelten Gesprächen aufgestellt.

Rekord bei Service-, Filial- und Wearable-Umsatz

Zudem sei es trotz geschlossener Filialgeschäfte im zurückliegenden Quartal gelungen einen „all-time revenue record for retail“ aufzustellen, der von einer herausragenden Performance des Online-Stores befeuert worden sei.

Die Umsatz-Kategorie „Wearables, Home und Zubehör“ wuchs um 30 Prozent und bescherte allen drei Subkategorien eigene Umsatzrekorde.