Coronakrise: Bilderbuch-Dienst Polylino für Kleinkinder kostenlos

Der schwedische Bilderbuch-Dienst Polylino richtet sich in erster Linie an frühkindliche Bildungseinrichtungen und kommt vorwiegend in Kindergärten und Vorschulen zum Einsatz.

Hier bieten die Apps für iPad und iPhone Zugriff auf eine stattliche Auswahl an Bilderbüchern, die – und dies ist der Clou des Angebotes – von Muttersprachlern stellenweise in bis zu 50 Sprachen eingelesen wurden.

So lassen sich Bilderbücher nicht nur durchblättern und erkunden sondern, etwa im mehrsprachigen Haushalt, auch in den Sprachen beider Eltern konsumieren.

Im Rahmen einer neu aufgelegten Corona-Aktion lässt sich Polylino derzeit erneut auch zuhause nutzen. Eltern können hier auf einen etwas abgespeckten Bestand von über 120 Bilderbüchern zugreifen. Eine Registrierung ist dafür nicht notwendig.

Interessierte Nutzer müssen lediglich die folgenden Zugangsdaten kennen, die direkt nach dem Start der App in diese eingegeben werden:

Benutzername: polylinohome

polylinohome Passwort: 987654321