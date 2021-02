Apple vs. Epic: Tim Cook muss sieben Stunden aussagen

Im sich anbahnenden Rechtsstreit zwischen Apple und dem Spiele-Produzenten Epic wird sich Apple-CEO Tim Cook den Fragen der Epic-Anwälte in aller Ausführlichkeit stellen müssen. Dies hat ein kalifornischer Bezirksrichter entschieden (PDF) und damit die vorangegangenen Versuche Apples, Tim Cook von der Anhörung fernzuhalten, zunichte gemacht.

Nachdem Apples Anwälte erst (erfolglos) forderten, dem Apple Chef eine persönliche Aussage im Fall vollständig zu ersparen, scheiterte auch ein zweiter Versuch, die Aussagezeit auf maximal vier Stunden zu begrenzen. Der amtierende Richter, Thomas S. Hixon, setzte die Anhörung des Apple-Chefs auf sieben Stunden fest.

Apple-Chef am besten geeignet

Zur Begründung erklärte Hixon, dass es im Verfahren um das App Store-Regelwerk, niemand besseren als den CEO gäbe, der darüber aussagen könne, wie Apple die Wettbewerbssituation einschätzen würde. Zudem seien die im App Store gültigen Richtlinien letztlich eine Frage der Unternehmensmeinung und könnten durch den Chef am besten beurteilt werden.

Apple und Epic hatten sich im vergangenen Sommer einen öffentlichen Schlagabtausch geliefert in dessen Zentrum die Pflichtnutzung des App Stores durch Drittentwickler und die damit einhergehende Umsatzbeteiligung Apples stand. Epic würde seine Spiele gerne auch direkt an den Endverbraucher, ohne den Umweg über Apples Software-Kaufhaus verkaufen und so die Pflicht-Abgaben von 30% der erwirtschafteten Umsätze an Apple umgehen.

Prozess startet im Mai

Als Epic dies über die Einführung einer direkten Bezahlmöglichkeit auf eigene Faust versuchte, entfernte Apple die Fortnite-Anwendung des Spiele-Studios aus dem App Store und kappte die Geschäftsbeziehungen mit Epic.

Das Verfahren zur Sache ist für den Mai angesetzt und gehört zu den ersten großen Auseinandersetzungen um die seit 2008 geltende App Store-Pflicht für Drittanbieter-Apps.