Chords & Scales: Apple Watch-App für angehende Gitarristen

Besitzer der Apple Watch, die Teile ihrer Freizeit regelmäßig für das Üben mit der Gitarre opfern, sollten einen Blick auf die noch relativ junge Apple Watch-Applikation Chords & Scales for Guitar werfen. Das über die Crowd-Funding-Plattform Indiegogo vorfinanzierte Projekt richtet sich an Gitarrenschüler und versorgt diese mit einem Hilfreichen Info-Bildschirm am Handgelenk.

Taktgeber und Akkord-Anzeige

Dieser dient mit integrierten Vibrationsmustern nicht nur als Taktgeber, sondern ist auch in der Lage Gitarren-Akkorde anzuzeigen und auf Griff-Wechsel beim Einstudieren neuer Lieder hinzuweisen. Bei der Nutzung von Chords & Scales for Guitar wird die Apple Watch dabei auf der Innenseite des Handgelenks getragen, zudem ist der Bildschirm nach links gedreht, um den Blick auf das Display auch während des Übens zu ermöglichen.

In der App können die angebotenen Funktionen alle sowohl im Übungs- als auch im Play-Modus angesteuert werden und stehen in zahlreichen Geschmacksrichtungen wie etwa Akustik, Blues, Country, Klassik, Rock, Hard-Rock und Jazz zur Verfügung.

Der Taktgeber lässt sich zudem auch unabhängig von den Übungseinheiten nutzen. Die App-Entwickler empfehlen allerdings, dass eure Apple Watch über einen mindestens 70% vollen Akku verfügen sollte und die Display-Aktivierung in den Einstellungen auf 70 Sekunden gesetzt sein sollte.

Keyboard, Bass und Ukulele folgen

Chords & Scales for Guitar stellt über 100 Akkorde zur Verfügung und wird in der aktuellen Version als kostenloser Download angeboten, der (noch) auf In-App-Käufe, Abonnements und Werbebanner verzichtet.

Eine Unterstützung für Ukulelen ist bereits in Planung, zudem soll das Konzept auch auf Bass-Spieler und angehende Keyboarder ausgeweitet werden. Chords & Scales for Guitar wird ausschließlich als Apple Watch-App angeboten und verzichtet auf einen begleitenden iPhone-Download.