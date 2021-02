Intervallfasten: „Simple Fasting“-App kurzfristig kostenlos

In Zeiten, in denen weder Fitness-Studios noch Sporthallen oder Schwimmbäder geöffnet haben und es dank Minusgraden noch mehr Überwindung bedarf, die täglichen Joggingrunde zu drehen, wird das Intervallfasten als Mittel gegen den sich abzeichnenden Corona-Bauch wieder Attraktiver.

Die Wikipedia reißt das Thema in Ihrem Eintrag Intermittierendes Fasten ab und auch der NDR hatte gestern einen ganz netten Ratgeber-Artikel für Einsteiger zum Thema. Grob verkürzt entscheidet man sich beim Intervallfasten für eine Abfolge von Zeiträumen in denen gar nichts gegessen wird und solchen, in denen man wie üblich auf seinen Hunger hört und diesen stillt, ohne sich über die Maßen einzuschränken.

16:8-Methode sehr beliebt

Eine der populärsten Methoden ist dabei die 16:8-Regel. 16 Stunden ohne Mahlzeit und 8 Stunden in denen zwei Hauptgerichte gegessen werden dürfen. Hier verzichtet man für gewöhnlich auf das Frühstück beziehungsweise auf das Abendbrot und stellt sicher, dass vor der ersten Mahlzeit des Tages mindestens 16 Stunden vergangen sind.

Um euch dabei zu helfen die Intervalle im Blick zu behalten, bieten sich im App Store zahlreiche iPhone-Anwendungen an. Zu den bekanntesten gehört die umfangreiche Zero-App, die euch jedoch gleich auch ein Abo aufs Auge drücken will.

Schlichter Timer mit Gewichts-Logbuch

Etwas zu viel des Guten, wenn man eigentlich nur einen „Darf ich gerade etwas essen?“-Timer benötigt. Hier können wir euch einen Blick auf die gerade vollkommen kostenfrei erhältliche iPhone-Applikation Simple Fasting ans Herz legen, die die beschriebene Aufgabe übernimmt ohne daraus gleich eine Wissenschaft zu machen.

Sonst mit einem 3-Euro-In-App-Kauf versehen, kann „Simple Fasting“ derzeit gratis geladen und genutzt werden und bietet euch verschiedene Zeitpläne und Fasten-Optionen an sowie das Mitschreiben des aktuellen Gewichtes an. Wir drücken euch die Daumen.