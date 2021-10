Apple streicht Werbeverbot: App-Entwickler dürfen nach Adressen fragen

Ebenfalls neu ist der Abschnitt 2.3.13 mit dem Apple noch mal gesondert auf die neuen In-App-Events eingeht, über die ifun.de erst am vergangenen Donnerstag berichtet hat . In-App-Events verbinden App-Inhalte mit diskreten Daten und versuchen das Konzept Terminen und Veranstaltungen so mit den digitalen Inhalten des App Stores zu verknüpfen.

Hinzugekommen ist der Abschnitt 5.1.1, der es Entwicklern fortan ausdrücklich erlaubt die eigenen Bestandskunden nach grundlegenden Kontaktdaten wie E-Mail-Adressen und Namen zu befragen. Allerdings muss diese Frage optional und nicht an die in der App offerierten Dienstleistungen oder Services geknüpft sein.

Insert

You are going to send email to