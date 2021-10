Live-Ereignisse in Apps: „In-App-Events“ starten nächste Woche

Mit nächstem Mittwoch setzt Apple den Start der In-App-Events zwei Tage nach der Freigabe von macOS Monterey und einen Tag nach dem Verkaufsstart der neuen MacBook-Modelle an. Wir rechnen damit, dass Apple auch an einem dieser Tage das Update auf iOS 15.1 veröffentlicht. iOS 15.1 wird zwar nicht offiziell als Voraussetzung für die neue Funktion genannt, doch wäre es nicht verwunderlich, wenn Apple den Startschuss für die neue Funktion mit dem kommenden Update koppelt.

Bei den In-App-Events handelt es sich um direkt im App Store erscheinende, zeitlich begrenzte Ereignisse wie etwa Gaming-Wett­bewerbe, Film­premieren oder Live­streams, die beispielsweise in den kuratierten oder persönlichen Empfehlungen in den Bereichen „Heute“, „Spiele“ und „Apps“, in Such­­ergebnissen und auf der Informationsseite zu einer App erscheinen können.

Schon im Rahmen der Freigabe von iOS 15 vergangenen Monat hat Apple die sogenannten In-App-Events beworben. In seinen Entwickler-Nachrichten hat Apple jetzt angekündigt, dass die In-App-Events am 27. Oktober im App Store für iPhone und iPad starten.

