Online bestellt, per E-Mail geliefert: Apple-Guthaben mit 15% Bonus

Die Bonus-Stufe von 15 Prozent ist nicht der allergrößte Hit, die Tatsache, dass sich vergünstigtes Apple-Guthaben in dieser Woche jedoch mal wieder mitnehmen lässt ohne dafür die Filialen eines bestimmten Lebensmittelhändlers betreten zu müssen, ist uns eine Erwähnung wert. Von heute an bis Sonntag, den 31. Oktober 2021 könnt ihr die Guthaben-Karten im Wert von 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro Online bestellen und erhaltet den Guthabenwert inklusive zusätzliches Bonusguthaben anschließend per E-Mail zugeschickt.

Bonus wird automatisch gutgeschrieben

Um von den bis zu 15 Euro zusätzlichem Guthaben zu profitieren müsst ihr dem Guthaben-Portal des Discounters Penny einen Besuch abstatten. Beim Kauf der 25-Euro-Karte, der 50-Euro-Karte und der 100-Euro-Karte in der sogenannten „Penny Kartenwelt“ werden die Bonusbeträge nach dem Einlösen automatisch eurer Apple ID gutgeschrieben. Dazu müsst ihr lediglich darauf achten, dass der per E-Mail eintreffende Guthaben-Code bis spätestens zum 14. November 2021 eingelöst wird. Effektiv bekommt ihr in den einzelnen Preisstufen zusätzlich:

28,75 Euro Guthaben für 25 Euro: Also +3,75 Euro

57,50 Euro Guthaben für 50 Euro: Also +7,50 Euro

115,- Euro Guthaben für 100 Euro: Also +15 Euro

Ist das hier erworbene Guthaben eurer Apple ID gutgeschrieben, lassen sich damit laufende App Store Abos begleichen, wie etwa das kürzlich im Preis erhöhte Netflix-Abo, oder der über den App Store bezahlte Zugriff auf Amazon Music Unlimited. Darüber hinaus können auch Apples Forderungen, etwa die Monatsgebühren für zusätzlichen iCloud-Speicher, die Zusatz-Versicherung Apple Care+ oder der Video-Streaming-Dienst Apple TV+ durch das Bonus-Guthaben vergünstigt werden.

Penny macht darauf aufmerksam, dass das Angebot nur solange gilt wie der Vorrat reicht, bei zurückliegenden Aktionen waren die Karten bislang jedoch noch nicht vergriffen.