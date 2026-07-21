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Fußballangebot um sieben Ligen erweitert

Apple Sports erhält mehr europäische Wettbewerbe
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Apple baut das Fußballangebot seiner Ergebnis-App weiter aus. Mit Version 4.2 nimmt Apple Sports sieben zusätzliche Wettbewerbe in die Berichterstattung auf. Gleichzeitig führt das Unternehmen die grafische Darstellung von Mannschaftsformationen für einen größeren Teil der unterstützten Fußballligen ein.

Es handelt sich um die erste umfangreichere Funktionserweiterung seit Version 4.0. Diese hatte Apple im Mai mit Blick auf die Fußballweltmeisterschaft 2026 veröffentlicht. Damals kamen unter anderem eine Turnierbaumansicht und grafisch aufbereitete Aufstellungen hinzu. Außerdem wurde die App in mehr als 90 weiteren Ländern und Regionen verfügbar.

Mehr europäische Wettbewerbe und die J1 League

Nach dem Ende der Weltmeisterschaft richtet Apple den Blick wieder stärker auf den regulären Ligabetrieb. Neu unterstützt werden die belgische Pro League, die dänische Superliga, die niederländische Eredivisie, die polnische Ekstraklasa, die schottische Premiership und die Schweizer Super League. Hinzu kommt mit der J1 League die höchste japanische Spielklasse.

Apple Sports

Damit erweitert Apple insbesondere die Abdeckung kleinerer und mittelgroßer europäischer Fußballmärkte. In Deutschland waren bislang bereits die Bundesliga, die 2. Bundesliga und verschiedene internationale Wettbewerbe verfügbar. Der DFB-Pokal wurde Anfang 2026 gemeinsam mit mehreren europäischen Pokalwettbewerben ergänzt.

Nutzer können Ligen und Mannschaften als Favoriten auswählen. Spielpläne, Ergebnisse und Tabellen erscheinen anschließend gebündelt in der persönlichen Übersicht. Laufende Begegnungen lassen sich zudem über Live Aktivitäten auf dem Sperrbildschirm des iPhones und auf der Apple Watch verfolgen.

Formationen zeigen die taktische Aufstellung

Mit Version 4.2 stehen grafische Mannschaftsformationen nun in den meisten unterstützten Fußballligen zur Verfügung. Vor einem Spiel lässt sich dadurch erkennen, wie die Startelf voraussichtlich auf dem Platz angeordnet ist. Die Darstellung ordnet die Spieler ihren jeweiligen Positionen zu und soll Aufstellungen leichter verständlich machen als eine reine Namensliste.

Apple Sports Fussball

Apple Sports bleibt dabei auf kompakte Informationen ausgerichtet. Ausführliche Analysen oder Community Funktionen gehören weiterhin nicht zum Konzept. Stattdessen verbindet die App Ergebnisse, Statistiken und Aufstellungen mit Systemfunktionen wie Widgets und Live Aktivitäten. Seit dem Deutschlandstart im September 2025 ist Apple Sports kostenlos erhältlich.

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Entwickler: Apple
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21. Juli 2026 um 07:48 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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