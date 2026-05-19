Apple Sports rüstet sich für die Fußball-WM 2026

Apple erweitert seine Sport-App um neue Funktionen für internationale Fußballturniere und entwickelt die Anwendung damit weiter über den bisherigen Live-Ticker-Ansatz hinaus. Im Mittelpunkt des aktuellen Updates stehen neue Ansichten für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sowie eine engere Verzahnung mit iPhone, Apple Watch und Apple TV.

Die App „Apple Sports“ ist in Deutschland bereits seit vergangenem Jahr verfügbar und liefert Live-Ergebnisse, Tabellen und Spielstatistiken verschiedener Ligen. Mit den jetzt angekündigten Änderungen verschiebt Apple den Fokus stärker auf die Begleitung kompletter Turniere.

Neue Turnieransicht mit Live-Aktivitäten

Neu ist unter anderem eine übersichtliche Turnierbaumansicht. Nutzer können damit den Verlauf der Weltmeisterschaft von der Gruppenphase bis zum Finale verfolgen. Apple ergänzt die Anwendung außerdem um grafische Darstellungen der Mannschaftsaufstellungen vor Spielbeginn.

Wer einzelne Nationalteams oder das gesamte Turnier abonniert, erhält aktuelle Spielstände direkt auf den Sperrbildschirm des iPhones oder auf die Apple Watch. Zusätzlich lassen sich Widgets auf iPhone, iPad und Mac platzieren, die Ergebnisse und Spielverläufe ohne Öffnen der App anzeigen.

Die Erweiterungen zeigen, dass Apple Sports zunehmend als zentrale Oberfläche für Live-Sport innerhalb des Apple-Ökosystems positioniert wird. Schon bislang setzte die Anwendung stark auf die Integration in iOS. ifun.de hatte zum Deutschlandstart der App bereits über die Konzentration auf schnelle Live-Daten und reduzierte Bedienoberflächen berichtet.

Apple verbindet Ergebnisse und Streamingdienste

Parallel baut Apple die Verbindung zwischen Sport-App und Streamingangeboten weiter aus. Nutzer können aus laufenden Spielen direkt in die Apple-TV-App wechseln, um verfügbare Übertragungen bei unterstützten Streamingdiensten aufzurufen.

Formel 1: Apple in den USA exklusiver Übertragungspartner

Damit setzt Apple seine seit Jahren erkennbare Sportstrategie fort. Neben der eigenen Sport-App investiert das Unternehmen bereits in exklusive Übertragungsrechte. Dazu gehört vor allem die Major League Soccer, die weltweit über den MLS Season Pass auf Apple TV angeboten wird. In den USA streamt Apple exklusiv die Formel 1.

Im Vergleich zu klassischen Sportportalen bleibt Apple Sports weiterhin auf eine kompakte Darstellung ausgelegt. Community-Funktionen oder ausführliche Analysen stehen nicht im Vordergrund. Stattdessen konzentriert sich die Anwendung auf schnelle Ergebnisse, Live-Daten und die direkte Einbindung in Apples Geräte und Dienste.

Parallel zur Funktions-Erweiterung startet Apple Sports jetzt auch in über 90 weiteren Ländern und Regionen. Insgesamt ist die Anwendung damit in mehr als 170 Märkten verfügbar.