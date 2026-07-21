ScanSnap Camera und ScanSnap Cloud+: Abo und App-Scanner starten

PFU erweitert seine ScanSnap-Plattform um eine neue Kamera-Funktion für das iPhone. Mit ScanSnap Camera lassen sich Papierdokumente, Belege, Visitenkarten und Fotos direkt über Version 4.0 die mobile ScanSnap-Home-App erfassen.

Die App erkennt Dokumente automatisch, richtet schräg fotografierte Seiten aus und entfernt den Hintergrund. Auch die Ausrichtung und die Farbdarstellung werden automatisch angepasst. Mehrseitige Dokumente lassen sich anschließend neu sortieren, drehen und vor dem Speichern bearbeiten. Die fertigen Dateien können auf dem iPhone oder bei einem verbundenen Cloud-Dienst abgelegt werden.

Grundfunktionen der iPhone-App bleiben kostenlos

Für die Nutzung von ScanSnap Camera ist kein separater ScanSnap-Scanner erforderlich. Nach einer (recht umständlichen) Registrierung kann die mobile Anwendung kostenlos verwendet werden. PFU will damit auch Anwender erreichen, die bislang keine ScanSnap-Hardware besitzen.

Die Kamera-Funktion soll insbesondere unterwegs beim Erfassen von Rechnungen, Briefen oder Besprechungsunterlagen helfen – wir setzen hier bislang auf Quickscan und Scanem. Aus den Aufnahmen erstellt die App durchsuchbare PDF-Dateien. Damit lassen sich erkannte Begriffe später über die Suche wiederfinden. Die Bildverarbeitung basiert laut Hersteller auf den Verfahren, die PFU auch bei seinen Dokumentenscannern einsetzt.

In Europa stellt PFU zunächst vor allem diese kostenlosen Funktionen heraus. Dazu gehören die automatische Erfassung, perspektivische Korrekturen, die Entfernung des Hintergrunds sowie die grundlegende Texterkennung. Die ScanSnap-Home-App ist auch für das iPad und für Android-Geräte erhältlich.

KI-Abo verarbeitet Handschrift und Dokumentinhalte

In Japan verbindet PFU die neue Smartphone-Funktion zusätzlich mit dem neuen, kostenpflichtigen Dienst ScanSnap Cloud+. Dieser ergänzt die bisherige ScanSnap-Cloud um eine weitergehende Dokumentenanalyse. Das System erkennt dabei auch handschriftliche Notizen und erzeugt anhand des Inhalts automatisch passende Dateinamen.

Zudem kann die Software Datumsangaben, E-Mail-Adressen, Internetadressen und QR-Codes aus einem Dokument herauslesen. Die daraus erzeugten PDF-Dateien enthalten passende Verknüpfungen. Termine lassen sich so direkt an einen Kalender übergeben, während erkannte Adressen zum Verfassen einer E-Mail verwendet werden können.

Für iPhone-Aufnahmen bietet das Abo außerdem eine automatische Schattenentfernung und eine Korrektur von geknickten oder gebogenen Seiten. Die Verarbeitung erfolgt in der Cloud. PFU erklärt, dass hochgeladene Dokumente nicht zum Training der verwendeten KI-Modelle eingesetzt werden.

ScanSnap Cloud+ wird in Japan in drei Tarifstufen angeboten. Die Preise beginnen bei umgerechnet 5 Euro pro Monat und reichen bis etwa 16 Euro. Für den kleinsten Tarif ist ein kostenloser Probemonat vorgesehen. Hierzulande wird das Abo aktuell noch nicht angeboten. Der kostenpflichtige KI-Dienst scheint daher vorerst auf Japan beschränkt zu sein.