Mit Widgets für iPhone, iPad und Mac
Apple Sports: Apples Ergebnis- und Statistik-App startet in Deutschland
Anderthalb Jahre nach ihrem Start in den USA kommt Apple Sports nach Deutschland. Die Anwendung ist nun auch hierzulande kostenlos im App Store verfügbar und will Nutzer mit aktuellen Ergebnissen und Spielplänen versorgen. Erwartet hier aber keine funktionsreiche Sport-App wie wir sie von verschiedenen kommerziellen Anbietern kennen. Apple hat den Fokus auf schnelle Verfügbarkeit der Informationen und einfache Bedienung gelegt.
Apple Sports setzt auf eine personalisierte Ansicht, bei der die vom Nutzer ausgewählten Ligen und Mannschaften im Vordergrund stehen. Auf einer Übersichtsseite werden Spielstände und bevorstehende Begegnungen dargestellt, zusätzlich können Details wie Mannschaftsstatistiken oder Aufstellungen abgerufen werden. Apple Sports unterstützt Live-Aktivitäten und damit die Möglichkeit, laufende Ergebnisse auf dem Sperrbildschirm des iPhones oder auf der Apple Watch anzuzeigen.
Inhalte synchronisieren über Apple-ID
Im Funktionsumfang von Apple Sports sind auch Widgets enthalten, die sich nicht nur auf dem iPhone, sondern auch auf dem iPad oder Mac verwenden lassen. Um die Widgets auf dem iPad zu erhalten, muss man die
für das iPad optimierte Version der App auf das Apple-Tablet laden. Die Teams und Ligen, die man in Apple Sports als Favoriten ausgewählt hat, werden dann automatisch auch auf den anderen Apple-Plattformen angezeigt.
Die App deckt eine breite Palette an Sportarten ab. Neben der Bundesliga und der 2. Bundesliga werden die europäischen Clubwettbewerbe im Fußball, die populären Ligen in Spanien, Italien, Frankreich und Portugal sowie internationale Wettbewerbe wie NBA, NFL, NHL, MLB und Formel 1 unterstützt. Auch College-Sportarten in den USA sowie Tennis- und Basketballligen für Frauen sind integriert.
Voraussetzung für die Nutzung ist mindestens iOS 17.2. Somit könnt ihr Apple Sports auch nutzen, wenn ihr iOS 26 noch nicht installiert habt.
Wenn es nur Ergebnisse braucht ist das denke ich schon ganz gut. Keine Werbung oder In-App Käufe. Gut mehr braucht es dann doch Fotmob oder OneFootball.
Was denn noch mehr? Ernst gemeinte Frage
Statistiken zum Spiel, Karriere, Laufbahn eines Spielers, Vereinsplatzierung der letzten Jahre vieles mehr.
Für den schnellen Spielstand zwischendurch sicherlich eine optisch attraktive und kostenfrei Option. Für alles weitere bleibe ich meinem FotMob Abo treu.
Vielleicht habe ich es in der App nicht gefunden, aber für mich spannend wären alle kommenden Spiele und nicht nur das nächste.
Manchmal schaut man auch mehrere Wochen im Voraus gehen Web dort gespeilt wird.
Das sehe ich so auf die Schnelle in der App nicht. Aber trotzdem cooler Move mit der App.
Es gibt eine Vorschau für die kommenden Spieltage, anscheinend alle, ganz so weit hab ich aber nicht geschaut.
Statistiken für das laufende Spiel gibt es (ich hab aber nur bei der NFL geschaut) auch.
Coole Sache!
Sorry aber die beste App dafür ist Flashscore. Nutze ich seit über 10 Jahren und eindeutig die schnellste und beste App auf dem Markt
Jap. Nutze ich auch bereits seit ueber 10 Jahren. Einfach das beste.
Für Fußball:
FotMob
Unterstützt auch live tiles/ Aktivität für den homescreen.
+1
Bin kein sportinteressierter Mensch. Aber ich sage es mal so. RIP, werbefinanzierte Apps.
Ja. Damit ist Fotmob raus bei mir
Dann wart ihr sowieso nicht die Zielgruppe für Apps wie FotMob und deren Funktionsumfang.
Oh. Das ist nice. Danke!
Fetzt. Aufs Wesentliche reduziert.
3. BuLi fehlt zwar, aber irgendwas ist ja immer :-D
Ja, die vermisse ich auch.
Schade dass es keine Nations League gibt. Interessant wäre auch noch, wenn man einzelne Tennisspieler favorisieren könnte. Ansonsten schön simpel und aufgeräumt.
Für mich einer der unwichtigsten Wettbewerbe überhaupt.
Beste App dafür seit Jahren „Forza Football“
Und weiterhin noch nötig?
Wüsste nicht warum ich sie gegen die Apple App tauschen sollte. Deutlich mehr Funktionen, dennoch schlanges Design, sauschnell im Push und sehr zuversichtlich. Sogar die option den Push bei Bedarf etwas zu verzögern wenn man z Bsp im Stream schaut und nicht vorher wissen will wenn ein Tor fällt. Klare Empfehlung von mir.
Und Live Aktivitäten?
hat die App ebenso.
https://help.forzafootball.com/en/collections/3728566-live-activities
Kann Forza auch! :-)
Und es wird angezeigt, auf welchem Sender die Spiele laufen. Oft sehr hilfreich bei zB. Länderspielen.
„Muss man die für das iPad optimierte App auf das Tablet laden“
Ist das ein Fehler und es müsste „iPhone optimierte App“ oder gibt es eine iPad Version von der Sports App und ich finde sie nicht? Eine universalapp ist es definitiv nicht
Gibt keine iPad-App, habe die App auch nur über den Link im Artikel gefunden. Ist eine iPhone-App, lässt sich aber auch auf dem iPad nutzen.
Witzig, dass hier ein Fußballfeld als Icon gewählt wurde. Ist ja nicht gerade typisch für einen US Konzern. Allerdings ist Apple ja groß in der MLS aktiv…
Denke eher genau darum.
Finde den Ansatz wirklich gut. Mir fehlen aber tatsächlich weitere Rennserien abseits von F1 und NASCAR. Wäre schön auch die kleineren Formel Klassen wählen zu können, und beispielsweise auch die MotoGP. Sicherlich in den USA noch nicht populär genug, als das Apple das mit aufnehmen würde.
Keine besondere App, aber sie tut was sie soll. Und die Live-Aktivitäten sind optisch die schönsten die ich kenne.
Hoffentlich folgt auch irgendwann mal Sports in der TV App in Deutschland.
Hoffe das man hier auch zeitnah die DEL und DEL2 anbieten wird.
DEL2 wäre in der Tat nett.
Nice, habe bislang Sport Alerts genommen für Live-Aktivität bei NFL. Aber das wird immer mehr zum Wettvermittler.
Mal sehen wie diese App während des Spiels performt.
Nice
Eigentlich schön – aber für „viele Sportarten“ fehlt mir einfach zuviel: Handball, Basketball, Hockey, Frauenfußball, Fußball untere Ligen oder uvm.
Das alles bietet mir die App der ARD Sportschau. Das Abo dafür bezahle ich ja eh ((-:
„Sport“ bedeutet also hauptsächlich Fußball? Andere Sportarten erzeugen wohl keine Ergebnisse, die interessant wären? Leichtathletik beispielsweise oder bald Wintersport? Diese Fußballbesessenheit ist echt nicht mehr auszuhalten.
Wer Wert auf Werbefreiheit legt ist mit der Sportschau App auch gut bedient.
Allerdings fehlt da Sport… Die Sportschau App hat doch fast nur Rundballtreten Ergebnisse…. ;)
Ich stimme Mafi zu. Nach jahrelanger Quälerei mit der abnehmenden Qualität von OneFootball habe ich der Sportschau einen Versuch gegeben.
Man kann super viele Sportarten per Live Ergebnis verfolgen (Tennis, NFL, Basketball, Formel 1, …). Das Argument von @dem-Onkel ist nicht haltbar.
Es gibt Push Benachrichtigungen und je nach Sportart auch Audio/Video Zusammenfassungen.
Einziger Verbesserungspunkt: es fehlt ein Widget für den Lieblingsverein, Spielstand, Tabelle, o.ä.
Nice.. bleibe aber bei FotMob
Das Icon der App lutscht – aber so bekomme ich Live Updates für die NFL und Collage Football
Sehe ich das richtig? Keine Push-Mitteilungen?
Ja, gibt zumindest noch keine Push Mitteilungen.
Danke! Schön nackt aufgeräumt.
Schön, dass die App verfügbar ist. Sieht ganz nett aus, aber recht abgespeckt im Funktionsumfang. Vielleicht wird da noch was ausgebaut in den kommenden Monaten (Jahren?). Ich bleibe vermutlich bei Sports Alerts für NBA, WNBA und NFL. Bin aber gespannt auf die Live Aktivitäten für die F1.
Als junger Mensch brauchte ich auch immer Live-Ergebnisse. Hab alle Fußball-Apps ausprobiert. Zuletzt blieb ich bei FotMob. Pushnachrichten deaktiviert. Nur, um die Ergebnisse zu sehen.
Für diesen Zweck ist Sports aber besser. Größere Schrift, keine Werbung und zusätzliche Sportarten. Mir gefällts.
Leider fehlt die DEL und HBL.
Ansonsten aber gute App für schnelle Übersicht.