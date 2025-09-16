Apple Sports: Apples Ergebnis- und Statistik-App startet in Deutschland

Anderthalb Jahre nach ihrem Start in den USA kommt Apple Sports nach Deutschland. Die Anwendung ist nun auch hierzulande kostenlos im App Store verfügbar und will Nutzer mit aktuellen Ergebnissen und Spielplänen versorgen. Erwartet hier aber keine funktionsreiche Sport-App wie wir sie von verschiedenen kommerziellen Anbietern kennen. Apple hat den Fokus auf schnelle Verfügbarkeit der Informationen und einfache Bedienung gelegt.

Apple Sports setzt auf eine personalisierte Ansicht, bei der die vom Nutzer ausgewählten Ligen und Mannschaften im Vordergrund stehen. Auf einer Übersichtsseite werden Spielstände und bevorstehende Begegnungen dargestellt, zusätzlich können Details wie Mannschaftsstatistiken oder Aufstellungen abgerufen werden. Apple Sports unterstützt Live-Aktivitäten und damit die Möglichkeit, laufende Ergebnisse auf dem Sperrbildschirm des iPhones oder auf der Apple Watch anzuzeigen.

Inhalte synchronisieren über Apple-ID

Im Funktionsumfang von Apple Sports sind auch Widgets enthalten, die sich nicht nur auf dem iPhone, sondern auch auf dem iPad oder Mac verwenden lassen. Um die Widgets auf dem iPad zu erhalten, muss man die für das iPad optimierte Version der App auf das Apple-Tablet laden. Die Teams und Ligen, die man in Apple Sports als Favoriten ausgewählt hat, werden dann automatisch auch auf den anderen Apple-Plattformen angezeigt.

Die App deckt eine breite Palette an Sportarten ab. Neben der Bundesliga und der 2. Bundesliga werden die europäischen Clubwettbewerbe im Fußball, die populären Ligen in Spanien, Italien, Frankreich und Portugal sowie internationale Wettbewerbe wie NBA, NFL, NHL, MLB und Formel 1 unterstützt. Auch College-Sportarten in den USA sowie Tennis- und Basketballligen für Frauen sind integriert.

Voraussetzung für die Nutzung ist mindestens iOS 17.2. Somit könnt ihr Apple Sports auch nutzen, wenn ihr iOS 26 noch nicht installiert habt.