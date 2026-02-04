Apple Sports zeigt jetzt auch Golf-Turniere und den DFB-Pokal an

Apple hat den Leistungsumfang der iPhone-App Apple Sports um eine weitere Sportart erweitert. Nach dem aktuellen Update lassen sich darüber auch Golfturniere und -ergebnisse abrufen. Die ausschließlich für das iPhone verfügbare Anwendung steht jetzt in Version 3.7 zum Download bereit.

Dank der neuesten Funktionserweiterungen können Golffans laufende Turniere in der App fortlaufend verfolgen und bekommen aktuelle Spielstände zu allen Veranstaltungen der PGA Tour und der LPGA Tour angezeigt. Den Auftakt bildet an diesem Wochenende die WM Phoenix Open der PGA.

Auf Basis der neuen Integration lassen sich detaillierte Informationen zu den einzelnen Spielern abrufen, darunter die Ergebnisse Loch für Loch sowie individuelle Scorekarten und Live-Leaderboards sowie die exakten Resultate aus jeder Runde der im Verlauf der gesamten Saison gespielten Turniere.

Europäische Pokalwettbewerbe

Das neu verfügbare Update auf Version 3.7 bringt zudem auch Neuerungen, über die sich Fans von anderen Sportarten freuen dürften. Allem voran dürfte für einen großen Teil der Apple-Kunden in Deutschland die hier nun verfügbare Integration des DFB-Pokals interessant sein. Zudem wird die Fußball-Abteilung der App um die Pokalwettbewerbe Coupe de France, Coppa Italia und Copa del Rey erweitert.

Im Zentrum der Sports-App steht deren Startseite, auf der Sportereignisse nach Ligen sortiert dargestellt werden. Anwender können die Reihenfolge der Anzeige selbst festlegen und einzelne Teams als Favoriten markieren.

Live-Anzeige auch im Auto

Ergänzend setzt Apple Sports auf Live-Aktivitäten, mit deren Hilfe Spielinformationen in Echtzeit direkt auf den Sperrbildschirm des iPhones und auf der Apple Watch angezeigt werden. Wer im Auto ist, bekommt aktuelle Informationen auch über die Startseite von CarPlay angezeigt.

Apple will hier nicht mit vollwertigen Sport-Apps konkurrieren, sondern Nutzern die Möglichkeit bieten, Spielstände und wichtige Ereignisse verfolgen können, ohne eine App zu öffnen.