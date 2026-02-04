Update auf Version 3.7
Apple Sports zeigt jetzt auch Golf-Turniere und den DFB-Pokal an
Apple hat den Leistungsumfang der iPhone-App Apple Sports um eine weitere Sportart erweitert. Nach dem aktuellen Update lassen sich darüber auch Golfturniere und -ergebnisse abrufen. Die ausschließlich für das iPhone verfügbare Anwendung steht jetzt in Version 3.7 zum Download bereit.
Dank der neuesten Funktionserweiterungen können Golffans laufende Turniere in der App fortlaufend verfolgen und bekommen aktuelle Spielstände zu allen Veranstaltungen der PGA Tour und der LPGA Tour angezeigt. Den Auftakt bildet an diesem Wochenende die WM Phoenix Open der PGA.
Auf Basis der neuen Integration lassen sich detaillierte Informationen zu den einzelnen Spielern abrufen, darunter die Ergebnisse Loch für Loch sowie individuelle Scorekarten und Live-Leaderboards sowie die exakten Resultate aus jeder Runde der im Verlauf der gesamten Saison gespielten Turniere.
Europäische Pokalwettbewerbe
Das neu verfügbare Update auf Version 3.7 bringt zudem auch Neuerungen, über die sich Fans von anderen Sportarten freuen dürften. Allem voran dürfte für einen großen Teil der Apple-Kunden in Deutschland die hier nun verfügbare Integration des DFB-Pokals interessant sein. Zudem wird die Fußball-Abteilung der App um die Pokalwettbewerbe Coupe de France, Coppa Italia und Copa del Rey erweitert.
Im Zentrum der Sports-App steht deren Startseite, auf der Sportereignisse nach Ligen sortiert dargestellt werden. Anwender können die Reihenfolge der Anzeige selbst festlegen und einzelne Teams als Favoriten markieren.
Live-Anzeige auch im Auto
Ergänzend setzt Apple Sports auf Live-Aktivitäten, mit deren Hilfe Spielinformationen in Echtzeit direkt auf den Sperrbildschirm des iPhones und auf der Apple Watch angezeigt werden. Wer im Auto ist, bekommt aktuelle Informationen auch über die Startseite von CarPlay angezeigt.
Apple will hier nicht mit vollwertigen Sport-Apps konkurrieren, sondern Nutzern die Möglichkeit bieten, Spielstände und wichtige Ereignisse verfolgen können, ohne eine App zu öffnen.
Also auf dem iPad hab ich die App auch…
Aber nicht als native, sprich für das iPad optimierte App.
Das stimmt, aber im Text steht „ausschließlich iPhone“ und das stimmt nicht, denn die App kann auch auf dem iPad genutzt werden.
Ja, so gesehen hast Du Recht :-)
Golf? Will man sich so beim orangenen Golfball einschleimen?
Selten sowas Dummes gehört.
War sicher der Wunsch von Donald
Finde die App eigentlich recht gut. Push-Nachrichten wären noch nett. Habe aber bei den Live-Aktivitäten das Problem, dass bei der 2. Liga die Aktivität nicht automatisch startet. Alle anderen (Bundesliga, Premier League, NHL) schon. Manuell einschalten geht dann allerdings.
Genau das Problem hab ich auch ich warte seit Monaten darauf, dass das Problem endlich behoben wird.
Hatte ich auch.. ihr müsst mal schauen, ob ihr bei der Partie (z.B. Fürth vs. Magdeburg) auch auf folgen geklickt habt.. dann sollte da folge ich stehen
Wenn das bei so ist, startet die liveaktivität automatisch
Genau das meinte ich. Das Spiel steht die ganze Zeit auf „Folge ich“ weil eine Mannschaft mein Favorit ist. Aber genau zu Spielbeginn springt das anscheinend um. Wenn man dann in das Spiel geht steht dort „Folgen“. Durch klicken startet dann die Live-Aktivität, aber halt nicht von sich aus durch die Favorisierung des Teams.
Und wann kommt endlich Österreich dazu?
DEL wäre noch geil …