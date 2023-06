Apple Pay: NFC-Standard wird ausgebaut

In diesem Zusammenhang sicher erwähnenswert: Die kürzlich veröffentlichte Pressemitteilung des „NFC Forums“ zur so genannten NFC Technology Roadmap .

Wann genau Apple Pay als zusätzliche Bezahlmethode neben PayPal, der klassischen Lastschrift und der regulären Kreditkartenzahlung angeboten wird, versuchen wir gerade in Erfahrung zu bringen. Wie immer sind wir für eure Hinweise in den Kommentaren diesbezüglich sehr dankbar.

In der offiziellen Post-&-DHL-App der Deutschen Post ist seit kurzem nicht nur die Möglichkeit hinterlegt, Paketmitnahmen zu beantragen , wenn neu zugestellte Sendungen am persönlichen Ablageort hinterlegt werden (ifun.de berichtete).

Insert

You are going to send email to