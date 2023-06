Endlich: DB Navigator und Next DB Navigator greifen ineinander

Auch in die Gegenrichtung sollte die Synchronisation der vorhandenen Tickets nun funktionieren und die über den Next DB Navigator gebuchten Fahrberechtigungen im klassischen DB Navigator anzeigen.

Die Tickets sollten nach dem Login im Next DB Navigator automatisch eingeblendet werden, können aber auch manuell nachgeladen werden. Dafür muss die Auftragsnummer des Tickets über das „+“-Symbol in der Applikation eingetragen und importiert werden.

Inzwischen wurde präzisiert: Erst wenn der Next DB Navigator ausgebaut ist, wird dieser das Erbe des klassischen DB Navigator antreten. Heute nun hat der Ausbau eine weitere Hürde genommen: Wie die Deutsche Bahn mitteilt, kann der Next DB Navigator nun auch Tickets anzeigen und bereitstellen, die über den klassischen DB Navigator oder die Webseite der Bahn gebucht wurden.

Dies führte zwischenzeitlich für Verwirrungen. Hatte die Bahn doch angekündigt sich im Jahr 2024 vom DB Navigator verabschieden zu wollen und nicht allen Kunden klar zu verstehen gegeben, dass mit dem Next DB Navigator bereits der Nachfolger in den Startlöchern steht.

Neben dem DB Navigator bietet die Deutsche Bahn bekanntlich auch den so genannten Next DB Navigator an und stellt damit ein in weiten Teilen identisches Angebot zur Verfügung, das als moderner Nachfolger zum DB Navigator aufgebaut wird, derzeit aber noch eine Baustelle ist und noch nicht alle der geplanten Features implementiert hat. Diese sollen nach und nach zur Verfügung gestellt werden.

Insert

You are going to send email to