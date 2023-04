iPhone als Kartenleser: Jetzt auch außerhalb der USA

Unter der Überschrift „Tap to Pay“ hat Apple im Februar 2022 eine neue Bezahlfunktion angekündigt, die das iPhone in ein Kartenlesegerät für Kreditkarten-Transaktionen verwandelt.

Bei der neuen System-Funktion, die initial ausschließlich in den Vereinigten Staaten ausgerollt wurde, handelt es sich um ein Feature, das Apple vornehmlich der Entwickler-Community zur Verfügung stellt.

Bezahldienstleister wie etwa PayPal oder Square können ihre Apps dann so vorbereiten, dass diese Zahlungen über das iPhone entgegennehmen können und das Apple-Smartphone so in einen Kartenleser verwandeln.

Kleine Cafés, Flohmarkt-Verkäufer oder auch Taxifahrer benötigen dann keine zusätzlichen Hardware-Lösungen wie SumUp mehr, die per Bluetooth mit dem iPhone verbunden werden müssen, sondern können die komplette Transaktion selbst abwickeln.

Zweite Region lässt hoffen

Der Start von „Tap to Pay“ in den Vereinigten Staaten ließ viele Marktbeobachter davon ausgehen, dass Apple die Annahme von Zahlungen als exklusive US-Funktion vorerst nicht außerhalb der USA bereitstellen würde. „Tap to Pay“ würde ein ähnliches Schicksal teilen, wie das von Apple beaufsichtigte Kreditkartenangebot „Apple Card“ oder der Geldversand per iMessage „Apple Pay Cash“, so die einhellige Meinung.

Nun jedoch überrascht Apple mit der Ausweitung der Bezahlfunktion „Tap to Pay“ auf eine zweite Region. Nach Anwendern in den USA können fortan auch Apple-Nutzer in Taiwan das iPhone zum Annehmen von Zahlungen einsetzen.

Wie Apple heute bekanntgegeben hat, ist die Nutzung mit den Apps der teilnehmenden Partner ab sofort möglich, vorausgesetzt wird lediglich ein iPhone XS oder ein neues Modell sowie die Nutzung der Betriebssystem-Version iOS 16.4.

Jetzt bleibt mit Spannung abzuwarten wie schnell Apple weitere Märkte für „Tap to Pay“ erschließen wird und wann Deutschland and er Reihe ist.