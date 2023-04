Apple Maps: Hier laufen Apples Kamera-Rucksäcke demnächst lang

Apples Kartenabteilung hat die Termine, Orte und Zeitpläne der anstehenden Datenerhebungen in Deutschland bekanntgegeben und informiert auf der Webseite maps.apple.com/imagecollection in deutscher Sprache über die Regionen in denen die Bilderfassungen bis Ende September geplant wurden.

Die Termine können dort nach Bundesländern sortiert eingesehen werden und informieren nicht nur über die Orte und Kreise in denen die Bilderfassungen in den genannten Zeiträumen geplant sind, sondern auch über die Art und Weise der Datenerhebung.

Mit dem Fahrzeug und zu Fuß mit Rucksack

So stehen im Laufe des Jahres nicht nur die typischen Kamerafahrten an, auch Spaziergänge mit Kamera-Rucksäcken sind geplant und dürften vor allem zur Erhebung von Daten in Parkanlagen, Fußgängerzonen und zoologischen Gärten dienen.

In Baden-Württemberg wird Apple etwa in der Landeshauptstadt Stuttgart den Rosensteinpark per Fuß erfassen und hat die Gebiete, die während der Datenerfassung durchlaufen werden sollen, in dieser Karte eingetragen.

Ähnliche Detail-Karten stehen auch für Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig, München und Potsdam zur Verfügung.

PDF mit Terminen nach Landkreisen

Ein begleitendes PDF-Dokument listet die von jetzt bis zum 26. September 2023 geplanten Abstecher Apples zudem auch nach Landkreisen aufgeteilte die Land.

Apple Verwendet die gesammelten Daten nicht nur zur Verbesserung des Kartenmaterials, sondern auch um die hauseigene Streetview-Alternative „Umsehen“ mit neuen Bildern zu versorgen. Umsehen wurde zuletzt im vergangenen Jahr großflächig erweitert und ist seit Ende Juli 2022 offiziell in ganz Deutschland verfügbar.

Zuletzt stellten Apples Karten im Februar erstmals auch Fahrradrouten in Deutschland bereit.