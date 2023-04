Das zweite Leben alter iPhones: Apples Geräte dominieren den Markt

Die Marktbeobachter von Counterpoint Research haben einen Blick auf alle im Gebrauch befindlichen Smartphone-Modelle innerhalb der Vereinigten Staaten geworfen und dabei eine neue Vormachtstellung Apples registriert: Erstmals in der Geschichte des iPhone handelt es sich bei mehr als 50 Prozent aller aktiv genutzten Smartphones um Geräte mit dem Apple-Logo auf der Rückseite. Konkret hält Apple seit dem vergangenen Dezember einen Marktanteil von 52,5 Prozent in Nordamerika.

Insert

You are going to send email to