EcoFlow PowerStream: Neues Balkonkraftwerk für Tag und Nacht

Genau hier setzt offenbar das EcoFlow PowerStream Solarsystem an, das den geernteten Solarstrom in den Powerstations des Anbieters zwischenspeichert, um dessen Nutzung auch Nachts zu ermöglichen. Um Verbraucher, Bedarf und Einspeisung im Blick zu behalten und automatisch zu verwalten kümmern sich im PowerStream Solarsystem dann der Wechselrichter EcoFlow PowerStream Microinverter, die Zwischensteckdose EcoFlow Smart Plug und die EcoFlow-App um die Verwaltung des tagsüber geernteten Solarstrom-Einsatzes.

Fest steht bislang lediglich: Beim EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk handelt es sich um eine Lösung, die mit allen Powerstations von Ecoflow kompatibel ist und ein Problem adressieren soll, mit dem so gut wie alle Betreiber von Balkonkraftwerken zu kämpfen haben: Der geerntete Strom sollte in der Regel umgehend genutzt werden, da dieser sonst in der Leitung „verpufft“ bzw. dazu führt, dass man den Bedarf des Nachbarn mit subventiniert.

