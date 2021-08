Tedee Smartlock jetzt mit HomeKit-Anbindung

Bestandskunden dürfen in den kommenden Wochen mit einer entsprechenden Erweiterung rechnen, die dann ebenfalls in Form eines Software-Updates bereitgestellt wird. Die jetzt neu produzierten Chargen sind dagegen schon ab Werk mit der HomeKit-Option ausgestattet.

Das seit vergangenem Jahr hierzulande erhältliche smarte Türschloss Tedee bekommt jetzt die versprochene HomeKit-Anbindung. Neu ausgelieferte Modelle sollen fortan direkt mit der Firmware-Version 1.3.1693 oder höher ausgestattet sein und die Anbindung an Apples Smarthome-System unterstützen. Bestandskunden müssen sich noch etwas gedulden, werden aber in Kürze ebenfalls von der erweiterten Kompatibilität profitieren.

