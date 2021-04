Apple legt Umweltbericht 2021 vor: iPhone wird langlebiger

Apple hat seinen Fortschrittsbericht zum Umweltschutz 2021 veröffentlicht (PDF-Download) und geht hier auf die Kenndaten des zurückliegenden Geschäftsjahres 2020 ein. Das 105 Seiten starke Dokument liefert Zahlen zum Energiehunger Apples, beschreibt Apples Anstrengungen, um die Auswirkungen der iPhone-und Mac-Produktion auf die Klimakrise möglichst gering zu halten, und liefert handfeste Zahlen zum Ressource-Verbrauch Apples ab.

1,65 Mrd. aktive Geräte

Zwischen den Zeilen aktualisiert Apple zudem eine Zahl, die das Unternehmen schon länger als Gradmesser der Popularität der eigenen Produkte ausgibt: Die Größe der „active installed base“. Diese lag laut Apple im vergangenen Jahr bei sagenhaften 1,65 Milliarden Geräten.

Ausschlaggebend für das kontinuierliche Wachstum dieses Richtwertes sei die Langlebigkeit der angebotenen Geräte, die laut Apple immer weiter verbessert werde. Inzwischen würde man schon während des Designprozesses neuer Geräte deren Langlebigkeit in den Vordergrund stellen, so der Konzern. Die robusten Geräte würden zudem über Jahre hinweg mit Software-Aktualisierungen versorgt.

Reparierbarkeit deutlich verbessert

Darüber hinaus versuche man zum einen den Reparaturbedarf zu minimieren, indem man für mehr Wasserfestigkeit und ein geringeres Risiko von Sturzschäden sorgt, zum anderen indem die Reparierbarkeit aktueller Geräte kontinuierlich verbessert werde. Eine Aussage, die von Reparatur-Dienstleistern regelmäßig in Frage gestellt wird, melden diese doch auch, dass Apples jüngste Eingriffe, die Reparierbarkeit neuer iPhones vor allem komplizierter gemacht hätten.

Vorwürfe, gegen die man bei Apple die eingebettete Info-Grafik in die Luft hält. So haben man in den zurückliegenden Jahren dafür gesorgt, dass immer mehr Einzelkomponenten direkt in den Apple Stores vor Ort ausgetauscht werden könnten.

Neben dem Fortschrittsbericht zum Umweltschutz (PDF) hat Apple auch die Sonderseite Apple Environment aktualisiert.

2030 will Apple klimaneutral arbeiten